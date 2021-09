Herberth Take 1-2 bei 24H Barcelona

Der führende Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (#91, Daniel Allemann / Ralf Bohn / Alfred Renauer / Robert Renauer) lieferte sich von der Pole Position aus einen harten Kampf mit dem Ferrari 488 WTM Racing und dem Mercedes CP Racing. AMG GT3 in der Anfangsphase am Samstag, baute seinen Vorsprung aber ab der Rennhälfte aus.

Probleme für die Hauptkonkurrenten des Teams ließen danach den Porsche mit der Startnummer 91 mehrere Runden in der Nacht fahren und gleichzeitig den zweiten Porsche Herberth Motorsport (Nr. 92, Jürgen Häring / Bobby Gonzales / Wolfgang Triller / Marco Seefried / Tim Müller) platzieren.

Nach 24 Rennstunden fuhr Daniel Allemann schließlich den Porsche mit der Startnummer 91 und fuhr 695 Runden auf dem 4,675 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya und stellte damit einen neuen Streckenrekord für die GT-Ära der Veranstaltung auf. In einem denkwürdigen Moment erreichten die beiden Herberth Motorsport-Maschinen, obwohl durch sechs Runden getrennt, die Zielflagge in der Formation.

Das Ergebnis ist nicht nur der dritte Gesamtsieg von Herberth Motorsport bei den Hankook 24H BARCELONA nach ähnlichen Triumphen in den Jahren 2016 und 2018, sondern auch der dritte Gesamtsieg des Teams in der Saison 2021.

„Perfektes Rennen für uns! Ich kann es nicht glauben. Den 1. und 2. Platz für unser Team zu bekommen… was für ein Tag!

„Wir haben heute und gestern keine Fehler gemacht, und das ist das Ziel eines Langstreckenrennens. Mein Dank gilt unserem Team: geniale Arbeit, geniale Boxenstopps und auch meinen Fahrern. Herzlichen Glückwunsch an alle!”

Drei Minuten vor dem Duo Herberth teilte der Rutronik Racing by TECE Audi R8 LMS GT3 (#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Swen Herberger) seinen bisher besten Lauf der 24H SERIES mit dem 3. Gesamtrang. Der Mercedes-AMG GT3 von IDEC SPORT (#17, Patrice Lafargue / Paul Lafargue / Paul-Loup Chatin / Nicolas Minassian) absolvierte bei seinem ersten Lauf mit CREVENTIC seit 2019 trotz eines Schwarms einen soliden Lauf auf Platz 4. in den letzten fünf Minuten, als sich Patrice Lafargue in der fünften Kurve durch den Kies drehte.

Auf Platz 5 der Gesamtwertung holt Collection Motorsport (#500, Nathanaël Berthon / Christer Joens / Martin Lechmann / Patric Niederhauser) den Sieg auf P4. Das deutsche Team hat an diesem Wochenende die zweite Evolutionsstufe des Audi R8 LMS EVO2 zu seinem Renndebüt angetreten. Die Schwester von Car Collection Motorsport, Audi R8 LMS GT3 (#34, Johannes Dr. Kirchhoff / Gustav Edelhoff / Elmar Grimm / Max Edelhoff / Stefan Aust) belegte nach frühzeitiger Überwindung von Schaltproblemen den 6. Gesamtrang hinter dem ‘EVO2.

Der Reiter Engineering KTM X-BOW GTX (# 724, Horst Felbermayr Jr. / Eike Angermayr / Mads Siljehaug) erholte sich von einem sehr frühen Reifenschaden und wurde 7. Jahreszeit.

Der Sieg schien dem ersten von zwei True Racing KTM X-BOW GTX (# 716, Miguel Oliveira / Reinhard Kofler / Ferdinand Stuck / Peter Kox) zuzuschreiben, der österreichische Sportwagen hatte die Klasse bis auf zwei Stunden angeführt, bevor er verloren hatte Strom auf Start-Ziel in Barcelona über Nacht. True Racing erholte sich schließlich und wurde Zweiter in seiner Klasse und sicherte dem MotoGP-Rennsieger Miguel Oliveira ein Klassenpodium in seinem allerersten Langstreckenrennen. Trotz Zeitverlust durch ein gebrochenes Radlager komplettiert Red Camel-Jordans.nl (#999, Ivo Breukers / Luc Breukers / Thierry Vermeulen / Bashar Mardini) mit seiner Porsche 911 GT3 Cup 992 Generation das Podium in der GTX-Kategorie.

In einem dominanten Rennen des Porsche 911 GT3 Cup Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / Sabino de Castro) belegte das rumänisch-italienische Kollektiv den 8. Gesamtrang und den zweiten Saisonsieg in der Klasse 991. DUWO Racing (# 909, Andrey Mukovoz / Stanislav Sidoruk / Sergey Peregudov) erholte sich trotz Treibstoffmangels zu Beginn des Rennens auf den 2. Platz in seiner Kategorie und behauptete damit seine Führung in der Gesamtwertung der GT-Teams. Im weiteren Verlauf und nach Überwindung eines Bremsversagens und Kontakt mit der von RTR Projects eingesetzten KTM über Nacht wurde Speed ​​Lover (# 978, Olivier Dons / Gavin Pickering / Ricky Coomber) schließlich auf Platz 3 hart erkämpft.

Der BMW M4 GT4 von ST Racing (# 438, Samantha Tan / Chandler Hull / Jon Miller / Nick Wittmer) absolvierte in seinem ersten Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya eine fehlerfreie Runde und holte seinen zweiten Saisonsieg in der Kategorie GT4. Das Ergebnis bedeutet auch, dass das kanadische Team in der Gesamtwertung um fünf Punkte hinter dem GT-Team-Meisterschaftsführenden DUWO Racing rückte.

Nach zwei Reifenpannen in den ersten Etappen belegte der RHC Jorgensen-Strom by Century BMW M4 GT4 (#450, Daren Jorgensen / Brett Strom / Danny van Dongen / Nathan Freke) schließlich den 2. Platz in der GT4. Die dritte und letzte Car Collection Motorsport Teilnahme des Wochenendes (#499, Lisa Clark / Mark Issa / Jeff Westphal / Martin Lechmann) belegte den 3. Platz, da der Audi R8 LMS GT4 in den letzten Stunden aufgrund eines ABS-Versagens auf den Boden lag.

Von Beginn an um das Podium kämpfend, rutschte CP Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe Foster / Shane Lewis) schließlich auf den 9. Gesamtrang ab, als ein Radnabenschaden zu einem Radverlust führte GT3. Die anderen Anwärter auf das Podest WTM powered by Phoenix (# 22, Georg Weiss / Leonard Weiss / Jochen Krumbach / Daniel Keilwitz / Hendrik Still) und DINAMIC MOTORSPORT (# 7, Roberto Pampanini / Mauro Calamia / Amedeo Pampanini / Nicolas Stürzinger) hingegen weniger brav: Der Ferrari 488 GT3, der 78 Runden in Folge anführte, rutschte wegen eines Getriebeschadens über Nacht vom 2.

Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing sicherte sich bei den Hankook 24H BARCELONA ein Double in der TCR-Division, während der TCX-Klassensieg des Rivalen CWS Engineering das britische Team an die Spitze der TCE-Team-Gesamtwertung katapultierte.

Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing Leader Volkswagen Golf GTi TCR DSG (# 112, Arunas Geciauskas / Sigitas Ambrazevicius / Vytenis Gulbinas / Paul Sieljes) hatte in Montmeló einen entscheidenden Lauf zum dritten Sieg in Folge in der TCE 2021, Arunas Geciauskas am Steuer des Volkswagens # 112 über die Ziellinie, um 638 Runden der 4,675 km langen Strecke des Circuit de Barcelona-Catalunya zu absolvieren.

In einem unglaublichen Comeback beendete der zweite Volkswagen Autorama (#1, Emil Heyerdahl / Jasmin Preisig / Constantin Kletzer / Roberto Ferri) nur 41 Sekunden hinter seiner Schwester TCR, obwohl CP Racing Mercedes den Volkswagen #1 ins Kiesbett schickte die Öffnungszeiten.

„Wir kämpfen noch! erklärte Jasmin Preisig. “Mit beiden Autos auf dem Podium zu stehen, ist ein toller Erfolg für Autorama, und wir sind alle sehr glücklich.”

Auf die Frage, wie Autorama Motorsport trotz der frühen Renndramen ständig seine Autos aufs Spiel setzt, antwortete Jasmin scherzhaft: “Das ist ein Geheimnis!”

RAIL EQUIP BY TOTCAR SPORT (# 123, Jorge Belloc Diaz / Jorge Belloc Ruiz / Álvaro Rodríguez Sastre) komplettierten das Gesamtpodium der TCE bei ihrem Heimrennen knapp vor ihrem spanischen Landsmann Baporo Motorsport (# 151, Manel Lao Gorina / Manel Lao Cornago / Llorenç Fluxà Domene / Llorenç Fluxà Croix). Beide Teams fuhren CUPRA TCRs.

Eine Runde später komplettierte die CWS Engineering Ginetta G55 (Nr. 278, Colin White / Ian Stinton / Jean-François Brunot / Angus Fender) die Top 5 der TCE und sicherte sich den Sieg in der TCX-Kategorie. Poleman TCE erlitt sechs Stunden nach Veranstaltungsbeginn einen bizarren Zwischenfall, als die Ginetta G55, die jetzt nur noch auf drei Rädern funktioniert, aufgrund eines Radnabenschadens in der ersten Kurve ein Stück Bordsteinkante bergen musste.

Nach dem zweiten TCX-Sieg der Saison holt das Ergebnis CWS Engineering nun an die Spitze der TCE-Team-Gesamtwertung, einen Punkt hinter Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing.

Ein kompletter Getriebetausch ließ den Audi RS 3 LMS von AC Motorsport, Titelanwärter TCE (#188, Stéphane Perrin / Mathieu Detry / James Kaye / Vincent Radermecker) auf den 6. AKP. – Tangerine Associates BMW M2 CS Racing (#221, Wim Spinoy / Catesby Jones / Jim Norman) nach nur 180 Runden. Der CUPRA TCR von Bas Koeten Racing (# 125, Bert Mets / Jos Stevens / Bob Stevens / Martin van den Berge / Christiaan Frankenhout) beendete sein Rennen dramatisch mit einer Kollision gegen die Reifenbarrieren in Kurve 7. Glücklicherweise konnte Martin van den Berge entkommen unversehrt.

Die Saison 2021 24H SERIES powered by Hankook wird in einem Monat mit der zweiten Ausgabe der Hankook COPPA FLORIO 12H SICILY im Autodromo Pergusa vom 1. bis 3. Oktober fortgesetzt.

Ergebnis der 24H von Barcelona 2021