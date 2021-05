Haus der Digitalisierung: Chance zur digitalen Transformation für KMU in Niederösterreich

House of Digitalization: eine interaktive Plattform für KMU in Niederösterreich

Das Projekt in Tulln wird bis 2023 abgeschlossen sein

In Tulln, Niederösterreich, fand am Montag, den 10. Mai 2021 die Eröffnungsfeier des revolutionären Projekts „Haus der Digitalisierung“ statt. Das „Haus der Digitalisierung“ ist Teil der Digitalisierungsstrategie Niederösterreichs.

Der erste Teil des Projekts ist eine interaktive Plattform mit personalisierten Diensten, über die Unternehmen eine Verbindung herstellen können. Das im Bau befindliche Gebäude wird die Fortsetzung dieser Vernetzung zwischen niederösterreichischen Unternehmen und Forschungs- und Bildungseinrichtungen ermöglichen und zu einem Treffpunkt für Interessenten an digitaler Technologie werden.

Das Projekt wird 33 Millionen Euro kosten und voraussichtlich spätestens im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Nur 30 Minuten von Wien entfernt

Das House of Digitalization wird in Zusammenarbeit mit der Vertriebsagentur Ecoplus und dem Immobilienunternehmen der Fachhochschule FH Wiener Neustadt entwickelt. Laut Bürgermeister Peter Eisenschenk (VP) muss Tulln zuvor an seinem Mobilitätskonzept arbeiten, da das Haus der Digitalisierung nur 30 Minuten von Wien entfernt liegt. Tulln, auch bekannt als Garden City, sollte als „Green Smart City“ beworben werden.

Gouverneurin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) weiß bereits, wie das Projekt aussehen wird: „Zu den Hauptnutzungszwecken gehören ein Eingangsbereich, ein Catering-Bereich, Büroeinheiten und Inkubationsbereiche sowie der Kern des Gebäudes, eine Ausstellungshalle. Dort werden jährliche Ausstellungen gezeigt, die der gesamten Bevölkerung zugänglich sind. “”

Das fertiggestellte Gebäude wird auch eine Fläche von 4.200 Quadratmetern für „Österreichs größten fast 360-Grad-LED-Bildschirm“ haben, der ungefähr 330 Quadratmeter groß sein wird. Es ist die drittgrößte LED-Wand in Europa. In Zukunft werden hier große Unternehmen, die Fachhochschule Wiener Neustadt und Dienstleistungsunternehmen ihren Sitz haben, um kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

Neben der allgemeinen Bevölkerung sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus Niederösterreich im Haus der Digitalisierung zusammenkommen und beim digitalen Übergang unterstützt werden. Es gibt Pläne für Büroeinheiten, Inkubatorbereiche und Hörsäle.