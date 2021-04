Hankuk Chemi: Iran veröffentlicht beschlagnahmten südkoreanischen Öltanker

In einer Pressemitteilung am Freitag teilte das südkoreanische Außenministerium mit, dass die Hankuk Chemi und ihr Kapitän am Freitagmorgen in iranischer Zeit freigelassen wurden. Die Gesundheit des Kapitäns und der Besatzung war gesund – ebenso wie die Fracht, sagte das Ministerium.

Der Iran beschlagnahmte den Tanker auf See im Januar und beschuldigte ihn, das Wasser mit Chemikalien zu verschmutzen und das Schiff im Hafen von Bandar Abbas festzuhalten.

Die Veröffentlichung erfolgte, nachdem Südkorea versprochen hatte, die Freigabe iranischer Gelder zu gewährleisten, die unter US-Sanktionen bei südkoreanischen Banken eingefroren wurden, sagte ein südkoreanischer Beamter gegenüber Reuters.

Das iranische Außenministerium bestätigte die Freilassung des Schiffes nach einer Untersuchung und auf Ersuchen seines Eigners und der südkoreanischen Regierung, so die offizielle Nachrichtenagentur IRNA.

“Der Iran mit seinen langen Küsten am Persischen Golf und im Arabischen Meer besteht auf der vollständigen Einhaltung der maritimen Vorschriften, einschließlich des Umweltschutzes, und überwacht alle diesbezüglichen Verstöße”, sagte Saeed Khatibzadeh, ein Sprecher des Außenministeriums. Er sagte, die iranische Entscheidung, den Kapitän freizulassen, berücksichtige, dass er keine Aufzeichnungen über frühere Verstöße in der Region habe. Das Problem löste einen diplomatischen Streit aus, nachdem der Iran gefordert hatte, dass Südkorea unter US-Sanktionen 7 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Geldern bei südkoreanischen Banken freigibt. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte Reportern am Freitag mit, dass beide Seiten das Schiff akzeptiert hätten und die Gelder nichts mit Problemen zu tun hätten. Südkorea habe sich verpflichtet, zur Befreiung des Schiffes beizutragen. Silber. “Wir haben unseren starken Willen zum Ausdruck gebracht, das Problem der Mittel zu lösen”, sagte der Beamte, der sich weigerte, identifiziert zu werden. READ Vulkanausbruch in Indonesien: Die Sinabung spuckt Rauch und Asche Das südkoreanische Ministerium sagte in einer Erklärung, dass das Schiff den Iran nach Abschluss der Verwaltungsverfahren verlassen habe. Er erwähnte den Antrag auf Freigabe von Geldern nicht. “Der Kapitän und die Seeleute sind bei guter Gesundheit”, sagte das Ministerium. Südkorea sagte, das Schiff habe keine Umweltverschmutzung verursacht. Der Ministerialbeamte sagte, der Iran habe Pläne zur Verfolgung der Reederei fallen gelassen. Der Iran bestritt Behauptungen, dass die Beschlagnahme des Tankers und seiner Besatzung eine Geiselnahme darstelle, und sagte, es sei Südkorea gewesen, das iranische Gelder als Geiseln gehalten habe. Das Einfrieren von Geldern hängt mit den US-Sanktionen zusammen, die Washington 2018 gegen Teheran verhängt hat, nachdem sich der damalige Präsident Donald Trump aus dem iranischen Atomabkommen mit den Weltmächten 2015 zurückgezogen hatte. Unter der Biden-Regierung begannen die Vereinigten Staaten und der Iran indirekte Gespräche über die Rückkehr zum Abkommen. Die Vereinigten Staaten haben kürzlich zugestimmt, dem Iran zu gestatten, die Mittel für nichtmilitärische Zwecke zu verwenden, und einen Teil davon für Coronavirus-Impfstoffe ausgegeben, die durch die globale COVAX-Initiative gesichert wurden, sagte der Ministerialbeamte, ohne einen bestimmten Betrag anzugeben.