Hamas und Israel stehen Berichten zufolge kurz vor dem Gefangenenaustausch

Ägypten übt immensen Druck auf Hamas und Israel aus, um ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen zu schließen, teilten palästinensische und ägyptische Quellen am Sonntag mit.

Die Ägypter hoffen, dass ein solches Abkommen den Weg für einen langfristigen Waffenstillstand zwischen ebnet Israel und Hamas , sagten die Quellen.

Unbestätigten Berichten in mehreren palästinensischen und ägyptischen Medien zufolge wurden in den letzten Tagen einige Fortschritte auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch erzielt.

Ein Palästinenser druckt Plakate in Vorbereitung auf einen Gefangenenaustausch zwischen Hamas und Israel in Gaza, 2011 (Bild: MOHAMMED SALEM / REUTERS)

Hamas hält die Leichen der IDF-Soldaten Oron Shaul und Hadar Goldin, die 2014 im Krieg mit Israel getötet wurden, sowie zwei israelische Staatsbürger, Avera Mengistu und Hisham al-Sayed, die 2014 aus eigenem Antrieb in den Gazastreifen einreisten bzw. 2015.

Berichten zufolge zielt Israels jüngste Lockerung der Beschränkungen für die von der Hamas regierte Küstenenklave darauf ab, die ägyptische Mission zu erleichtern, einen Gefangenenaustausch abzuschließen und einen langfristigen Waffenstillstand zu erreichen.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi war persönlich an den Kontakten beteiligt, um ein Abkommen zwischen Hamas und Israel zu erzielen, berichtete die palästinensische Tageszeitung Al-Quds.

“In den nächsten Tagen könnte es zu einer Verschiebung der Positionen der Hamas und Israels hin zu vertrauensbildenden Maßnahmen kommen, um ein mehrstufiges Gefangenenaustauschabkommen voranzutreiben”, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Quellen. Palästinenser und Ägypter informierten. „Kairo drängt mit Nachdruck auf ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen zwischen Hamas und Israel als Teil eines umfassenden Plans, um eine Vereinbarung zu treffen, die einen langfristigen Waffenstillstand im Gazastreifen sichert. “

Hamas-Chef Ismail Haniyeh sagte am Samstag, seine Gruppe setze ihre Bemühungen um die Freilassung von Palästinensern in israelischen Gefängnissen fort.

„Die Bemühungen der Hamas, die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen zu erreichen, gehen weiter“, sagte er in einem Telefongespräch mit Anhar al-Deek, einem Palästinenser, der am nächsten Tag aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurde.

Haniyeh äußerte sich nicht zu Berichten über ein bevorstehendes Abkommen mit Israel.

Deek aus dem Dorf Naima in der Nähe von Ramallah wurde im März wegen des Verdachts eines Messerangriffs auf den Außenposten der Siedlung Sde Ephraim im Westjordanland festgenommen. Damals war sie im vierten Monat schwanger.

Haniyeh sagte Deek, dass das Thema Gefangene weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste der Hamas stehen werde.

Scheich Hassan Yusef, ein hochrangiger Hamas-Beamter im Westjordanland, sagte, seine Gruppe „wende all ihre Energie und Bemühungen darauf, einen weiteren Gefangenenaustausch mit Israel abzuschließen“.

Die Hamas hat die Ägypter darüber informiert, dass sie bereit ist, einen Gefangenenaustausch mit Israel abzuschließen. Hisbollah Das berichtete vergangene Woche die libanesische Tochtergesellschaft Al-Akhbar.

Dem Bericht zufolge war die Hamas in der ersten Phase des vorgeschlagenen Abkommens bereit, die Leichen der Soldaten im Austausch für die sofortige Freilassung von Frauen, Minderjährigen und kranken Häftlingen aus israelischen Gefängnissen zu übergeben.

Dieser Entscheidung werde eine Reihe von Maßnahmen Israels und anderer internationaler Parteien folgen, um die humanitäre und wirtschaftliche Lage im Gazastreifen zu verbessern, sagte er.

Die Hamas fordert die Freilassung von Hunderten von Gefangenen, von denen viele wegen ihrer Rolle bei Terroranschlägen zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Hamas-Führung habe eine Liste mit den Namen der Gefangenen erstellt, die sie freilassen will, fügten sie hinzu.

“Der Ball liegt bei der israelischen Regierung”, sagte eine der Quellen.

Trotz Berichten über einen möglichen Durchbruch sagte Saleh Arouri, der stellvertretende Vorsitzende des Politbüros der Hamas, am vergangenen Wochenende, es habe keine „wesentliche Entwicklung“ in der Position der israelischen Regierung in Bezug auf ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen gegeben.

Die Vermittlungsbemühungen seien noch nicht vorangekommen, sagte er gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera und fügte hinzu: “Die ägyptischen Brüder unternehmen Anstrengungen, aber die Verhandlungen sind nicht vorangekommen.”

Die Hamas habe israelische Versuche, ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen mit einem Waffenstillstand oder die Aufhebung der „Belagerung“ des Gazastreifens zu verbinden, abgelehnt, sagte Arouri.

“Der Deal mit den Gefangenen ist an kein anderes Thema gebunden”, sagte er.

Details zu Namen und Anzahl der von Israel inhaftierten Gefangenen werden den Unterhändlern überlassen, sagte Arouri. Hamas besteht darauf, dass jedes Abkommen auch Gefangene, die lange Haftstrafen verbüßen, Frauen, Minderjährige, Kranke und ältere Häftlinge einschließt, zusätzlich zu den Leichen verstorbener Terroristen, die von Israel festgehalten werden, sagte er.