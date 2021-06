Haben. Richter ordnet Hudson’s Bay Co. an, unbezahlte Miete an Vermieter Oxford Properties zu zahlen

TORONTO – Die Hudson’s Bay Company wird zur Zahlung verurteilt, nachdem sie einem großen Einkaufszentrumbesitzer die Miete einbehalten hat.

Der Richter des Obersten Gerichtshofs von Ontario, Cory Gilmore, forderte diese Woche die in Toronto ansässige Kaufhauskette auf, die Miete zu zahlen, die sie Oxford Properties Retail Holdings für ihren Standort Hillcrest Mall in Richmond Hill in Ontario schuldet.

Die beiden Seiten streiten sich seit der COVID-19-Pandemie, die Gesundheitsbeamte und Politiker dazu veranlasst hat, einige nicht wesentliche Einzelhändler zur vorübergehenden Schließung zu zwingen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Während Hillcrest und mehrere andere Einkaufszentren für längere Zeit geschlossen wurden, stellte HBC die Zahlung seiner Miete ein und argumentierte, Oxford habe gegen Mietverträge und seine gutgläubigen vertraglichen Verpflichtungen verstoßen, weil es keine “Erstklassigen Einkaufszentren” mehr betreibe.

HBC behauptete, der Status von Hillcrest verliere sich, weil es seit der ersten Sperrung nur 40 % der Zeit betrieben habe, und behauptete, das Einkaufszentrum weigerte sich, Sicherheitsverbesserungen an Funktionen wie seinem HLK-System vorzunehmen.

Er argumentierte auch, dass das Einkaufszentrum „seinen Charakter verändert“ habe, da es Käufer davon abhielt, in Geschäften zu verweilen, und nur minimale Sitzgelegenheiten im Food Court zur Verfügung stellte.

Gilmore J. ließ sich von den Argumenten nicht beeinflussen.

“Der Vermieter hat nicht gegen den Mietvertrag verstoßen, weil er die Betriebsstandards nicht eingehalten hat”, schrieb sie in einem Gerichtsbeschluss.

„Eine solche Schlussfolgerung würde zu kommerzieller Absurdität führen, da der Eigentümer gezwungen wäre, die Gesetze der Provinz und die Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit zu ignorieren, um das zu erhalten, was HBC als erstklassiges Einkaufszentrum bezeichnet hat. “

In ihrer Anordnung sagte sie, HBC habe keinen Anspruch auf Mietminderung oder -kürzung, habe dem Einzelhändler jedoch einen Verfallserlass gewährt, der es den Mietern erlaube, ihre Ausfälle zu beheben und einen Rückzahlungsplan festzulegen.

Gemäß seiner Anordnung wird HBC mit der Rückzahlung seiner Zahlungsrückstände beginnen und am 1. Juli einen Teil seiner Miete in einer Größenordnung zahlen, die “im Allgemeinen” den geplanten schrittweisen Wiedereröffnungsplan der Regierung von Ontario widerspiegelt, wobei die Beträge bis zum nächsten März noch zu zahlen sind.

Bis zum 1. Oktober 2021 muss das Unternehmen 90 % seiner Miete zahlen und wird im November die vollständigen Zahlungen wieder aufnehmen.

„Wir sind mit der durchdachten Entscheidung des Gerichts zufrieden. Die Entscheidung, die zu dem Schluss kommt, dass HBC seine vertraglichen Verpflichtungen endgültig und vollständig erfüllen muss, kommt den mehr als 500.000 kanadischen Pensionsplanmitgliedern zugute, die das Einkaufszentrum besitzen “, schrieb Daniel O’Donnell, Vizepräsident für Kommunikation bei Oxford. , in einer E-Mail.

„Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Beschwerden von HBC über den Betrieb des Hillcrest-Einkaufszentrums, die sechs Monate nachdem HBC die Mietzahlung eingestellt hatte, eingereicht wurden, unbegründet sind und bei Annahme zu einem kommerziell absurden Ergebnis geführt hätten.

Unterdessen sagte HBC, sie sei “enttäuscht” von der Entscheidung.

„Dies ist ein weiteres Beispiel für ein nicht wesentliches Einzelhandelsgeschäft, das durch staatliche Sperren in Ontario belastet wird und einen Ansatz, der willkürlich Gewinner und Verlierer hervorbringt“, sagte das Unternehmen in einer E-Mail.

„HBC behauptet, dass Einzelhändler und Hausbesitzer die Last der Pandemie fair teilen sollten, und wir überprüfen alle unsere verfügbaren Optionen aus dieser Perspektive. “

Das Gerichtsurteil kommt, nachdem ein anderer Richter aus Ontario, Glenn Hainey, HBC angewiesen hatte, die Hälfte der Hillcrest geschuldeten Miete zu zahlen, während er den Versuch von Oxford, den Einzelhändler im letzten Jahr zu vertreiben, blockierte.

Oxford hatte zuvor gesagt, dass der anhaltende Mietausfall eines Hauptmieters wie HBC erhebliche Auswirkungen auf sein Geschäft haben würde.

In Gerichtsdokumenten sagte der Vermieter, dass HBC in drei seiner Einkaufszentren weiterhin “unter Protest” Miete zahlte, aber an acht anderen Standorten die Miete einbehalte.

– Mit Akten von Brett Bundale in Halifax.

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 25. Juni 2021 veröffentlicht.