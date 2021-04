Gut stiehlt Gold mit minimaler Variation für Shiffrin

Der Schweizer war letzte Woche auch der Beste in Super G in den italienischen Dolomiten. Gut war nach dem ersten Moto 0,08 Sekunden hinter Shiffrin. Der Amerikaner kam schließlich in der zweiten Hälfte runter und verlor seinen kleinen Vorsprung. In 0,02 Sekunden musste sich der Olympiasieger mit einer Silbermedaille zufrieden geben. Sie meint ihre zehnte 25-jährige amerikanische WM-Medaille. Sie hat bereits Gold in Cortina d’Ampezzo und Bronze in Super-G gewonnen.