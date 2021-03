Günther Steiners Akzent erklärte – warum der italienische Chef Haas deutsch klingt

Günther Steiner ist seit der ersten Staffel der Star von Drive to Survive, aber der Akzent von Teamchef Haas hat die Fans beeindruckt.

Seit der Ankunft von Drive to Survive auf Netflix ist Team Haas-Direktor Günther Steiner ein Fanfavorit geworden.

Sein makelloses Auftreten und seine geschworenen Ausbrüche zogen ihn zu den Fans.

Aber etwas an Günther Steiner hat Drive to Survive-Fans seit Staffel 1 fasziniert, sein Akzent.

Formel 1: Drive to Survive (Staffel 3) | Offizieller Trailer | Netflix

Fahren Sie, um Staffel 3 auf Netflix zu überleben

Formel 1: Drive to Survive Staffel 3 hat Netflix am Freitag, den 19. März 2021 vergrößert.

Wie in den Staffeln 1 und 2 wird auch in der dritten Staffel von Drive to Survive die Ereignisse der vorherigen Formel-1-Saison untersucht, in diesem Fall die chaotische Kampagne 2020, eine der besten F1-Staffeln in der jüngsten Vergangenheit.

Netflix

Folge 7: Günthers Wahl

Haas-Teamchef Günther Steiner, der auf der Strecke unterdurchschnittlich abschneidet und um die Finanzen außerhalb der Strecke kämpft, steht vor einer herzzerreißenden Entscheidung.

Seit Haas 2016 in die Formel 1 eingestiegen ist, wurde das Team nie mehr mit Bargeld beladen. Im Jahr 2020 muss das amerikanische Team tun, was es kann, um zu überleben. Die Auswirkungen einer globalen Pandemie haben sie verletzt.

Es überrascht nicht, dass diese Episode für Günther Steiner in der dritten Staffel der Höhepunkt ist und der Chef des Teams Haas nicht enttäuscht.

Günther Steiners Akzent erklärt

Eine Sache, die die Fans seit Steiner in Staffel 1 fasziniert hat, ist sein Akzent.

Ein kurzer Blick von Günther Steiner auf Google zeigt, dass er aus Italien stammt, sein Name und sein Akzent jedoch deutscher sind. Warum?

Dies liegt daran, dass Günther Steiner aus der Stadt Meran in Südtirol in den italienischen Alpen stammt. Obwohl die Stadt in Italien liegt, ist sie nicht weit von der Grenze zu Österreich und Deutschland entfernt.

Die Stadt Meran (auf Deutsch auch Meran genannt) bietet eine Mischung aus italienischer, deutscher und österreichischer Kultur und Sprache, daher Günther Steiners Akzent.

Formel 1: Drive to Survive Staffel 3 kann ab sofort unter gestreamt werden Netflix nach seiner Veröffentlichung am 19. März 2021.

