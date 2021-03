Guatemala erklärt Sofortmaßnahmen unter Gerüchten über neue Karawanen

GUATEMALA CITY (AP) – Der guatemaltekische Präsident Alejandro Giammattei erklärte am Montag einen „Präventionszustand“ entlang der Landesgrenze zu Honduras. Berichten zufolge könnte sich in Honduras eine neue Karawane von Migranten bilden.

Das Notstandsdekret würde Versammlungen und Demonstrationen im Freien ohne Genehmigung einschränken und in den fünf guatemaltekischen Provinzen entlang der Grenze zu Honduras zwei Wochen lang in Kraft bleiben.

Die Regierung begründete die Beschränkungen in einer Erklärung mit den Worten, “Gruppen von Menschen könnten das Leben, die Freiheit, die Sicherheit, die Gesundheit, den Zugang zu Justiz, den Frieden und die Entwicklung der Guatemalteken gefährden”.

Guatemala erließ im Januar ein ähnliches Dekret, um eine frühere Karawane zu vereiteln, und argumentierte, dass dies ein Risiko für die öffentliche Gesundheit inmitten der Coronavirus-Pandemie darstelle.

Bei dem vorherigen Versuch im Januar feuerten guatemaltekische Polizisten und Soldaten Tränengas ab und schwenkten Schlagstöcke und Schilde, um eine Gruppe von rund 2.000 honduranischen Migranten an einer Straßensperre festzunehmen.

Mehrere Wohnwagen hauptsächlich honduranischer Migranten haben versucht, Guatemala und Mexiko zu überqueren, um die US-Grenze zu erreichen, aber seit 2019 ist keiner mehr erfolgreich.

In letzter Zeit hat die Zahl der Migranten, die versuchen, die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu überschreiten, zugenommen. US-Beamte meldeten im Februar mehr als 100.000 Begegnungen an der südlichen Grenze, die höchste in einer viermonatigen Serie im Jahr 2019.