Große Fluchten: die wichtigsten Ikonen seiner Branche vom Architekten Kobi Karp

Architekt aus Miami Kobi Karp hat an allem gearbeitet, von großen Luxushotels und privaten Promi-Häusern bis hin zu sozialen Wohnprojekten. Er sagt, dass hinter all den Entwürfen und Architekten, zu denen er hingezogen ist, ein einheitliches Prinzip steckt: Es geht darum, eine nahtlose und intime Verbindung zwischen einer Struktur und ihrer Umgebung herzustellen.

„Ich habe nie wirklich gesehen, was ich als‚ Architektur ‘mache. Ich habe es als Außenräume gesehen, die aus der Umgebung herausgearbeitet wurden, zu der sie gehören “, sagt Karp, 58.

Karps Philosophie hinter dem Design wurde schon früh geschmiedet. Er wurde in Israel geboren und erinnert sich an die „landwirtschaftliche Lebensweise“ seiner Familie mit einem Esel und Hühnern im Hinterhof seines Großvaters. Die Familie hat ein tiefes Verständnis für die natürliche Welt um ihn herum. Dieses Verständnis setzte sich während seiner prägenden Jahre in Minneapolis, Minnesota, fort, wo er einen Respekt dafür entwickelte, wie nur eine fünfminütige Fahrt außerhalb der Stadt zu Ackerland führte.

Dieser Wunsch, moderne Strukturen im Einklang mit der natürlichen Welt koexistieren zu lassen, hat er im Laufe seiner Karriere perfektioniert.

Er wurde am University of Minnesota Institute of Technology ausgebildet, wo er Abschlüsse in Umweltdesign – was er als seine anfängliche Leidenschaft als Student ansah – und Architektur erwarb. Von da an führte ihn eine abwechslungsreiche Karriere zum Gründer und Direktor von Kobi Karp Architecture and Interior Design, Inc., dem 1996 von ihm gegründeten Unternehmen.

Zu den bemerkenswertesten Projekten von Karp gehören das luxuriöse Palazzo Del Sol-Wohngebäude auf Fisher Island, Florida, das das höchste Pro-Kopf-Einkommen des Landes aufweist, sowie die Neuerfindung des Surf Clubs, eines historischen Standorts in Miami.

In jüngerer Zeit wird das kühne Design im Four Seasons Fort Lauderdale in diesem Jahr feierlich eröffnet. Es ist ein Gebäude, das sich nahtlos in die Stadtlandschaft seiner Stadt einfügt, einschließlich Parks, die “eine Gemeinschaft für die Menschen in der Nachbarschaft bieten, in der sie spazieren gehen und eine tropische Oase fühlen können”, sagt er.

„Ob es sich um die historische Erhaltung und Restaurierung des Surfclubs oder der Four Seasons handelt, es nimmt die DNA des Ortes und verwendet sie als Fußabdruck für die Geschichte der Struktur“, sagt Karp.

Im Jahr 2019 veröffentlichte Assouline Publishing ein gebundenes Buch Hier werden die verschiedenen Geschichten beschrieben, die mit einigen Projekten des Unternehmens verbunden sind. Für Karp ist das Buch selbst weniger eine Retrospektive seiner eigenen Arbeit als vielmehr eine Darstellung der Beiträge seines Teams, das alle zusammengearbeitet hat, um diese Strukturen zu erreichen.

Penta traf Karp, um von fünf seiner Lieblingsarchitekten zu hören.

Frank Lloyd Wright. „Er war eine großartige Inspiration, weil er damals um die Jahrhundertwende immer noch natürliche Materialien auf zeitgemäße Weise verwendete. Die Natur war eine Inspiration und die Umwelt war eine Inspiration.

Le Corbusier. „Ich hatte die Gelegenheit, die Alpen zu besuchen und in Österreich im Ausland zu studieren, und es war sehr interessant. Ich bin Jude, ich wusste nicht viel über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Klöstern und [Christian] religiöse Gebäude. Le Corbusier war eine große Inspiration für mich bei einigen seiner Projekte und den von ihm geschaffenen Klöstern und religiösen Gebäuden. Ich benutze dies heute in meiner eigenen DNA, den schwarzen Rahmen und den weißen Strukturen.

Renzo Klavier. „Ich hatte die Gelegenheit, mit Menschen wie Renzo Piano zusammenzuarbeiten. Ich liebe ihn sehr und hatte das Vergnügen, mit ihm am Gebäude 8701 Collins Ave zu arbeiten. [in Miami]. “”

Jean Nouvel. „Ich habe mit ihm an der Monade in Miami Beach gearbeitet, einem nachhaltigen Gebäude. Er versuchte, auf die globale Erwärmung und den Anstieg des Meeresspiegels zu reagieren, und es war wirklich erstaunlich, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Richard Meier. “”Ich habe mit Richard Meier im The Surf Club gearbeitet, einem anderen, dessen Arbeit mich auszeichnet. … wenn man sich auf das Design selbst konzentriert, gibt es eine bestimmte einzigartige Spezialität.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Klarheit und Länge bearbeitet.