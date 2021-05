Großbritannien und Frankreich entsenden Marineschiffe nach Jersey in einer Fischereifehde nach dem Brexit

LONDON – Die Großbritannien und Frankreich waren am Donnerstag als in eine Pattsituation der Marine verwickelt langwieriger Konflikt mehr als nach dem Brexit Die Fischereirechte im Ärmelkanal haben zugenommen.

Frankreich hat zwei Seepatrouillenboote in den Gewässern vor der britischen Insel Jersey eingesetzt, teilte die Marine mit, nachdem die britische Marine am Mittwochabend zwei eigene Schiffe in die Region geschickt hatte.

Die Duellbewegungen fanden statt, als eine Flottille französischer Fischtrawler zum Jersey-Hafen von Saint Helier segelte, um dagegen zu protestieren Fischereirechte.

Die französische Regierung hat vorgeschlagen, die Stromversorgung der Insel zu unterbrechen, wenn ihren Fischern nach dem Brexit kein uneingeschränkter Zugang zu den britischen Fischgewässern gewährt wird.

Clément Beaune, der französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, sagte AFP am Donnerstag, dass Paris von den Briten “nicht eingeschüchtert” werden würde.

Die Marinepolizeiboote Athos und Themis wurden in das Gebiet geschickt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, sagte ein Sprecher der französischen Seebehörden.

Auf der anderen Seite des Kanals versprach der britische Premierminister Boris Johnson seine “eindeutige Unterstützung” für die Insel, nachdem er mit Vertretern von Jersey über die Aussicht auf eine französische Blockade gesprochen hatte.

Johnson sagte, die beiden Marineschiffe würden als “Vorsichtsmaßnahme” vor Jersey bleiben.

Einige Gegner haben Johnson, der die Kampagne zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union angeführt hat, beschuldigt, die Krise zu eskalieren und die Fehde zu nutzen, um in einer entscheidenden nationalen Zeit politische Punkte zu erzielen.

Die Geschichte dominierte am Donnerstag die Titelseiten der Zeitungen, als sich die Wähler den Umfragen bei den wichtigsten Kommunal- und Regionalwahlen in England, Schottland und Wales zuwandten.

Mehrere britische Zeitungen machten Schlagzeilen mit der Aussage “Boris schickt Kanonenboote, um Jersey zu verteidigen” und andere. Die Online-Version der Daily Mail auch getwittert Ein Vergleich der Größe britischer und französischer Schiffe mit dem Hinweis, dass die Franzosen ein Patrouillenschiff geschickt hatten, “das weniger als halb so groß ist wie zwei Kriegsschiffe der Royal Navy”.

Dimitri Rogoff, der eine Gruppe normannischer Fischer leitet, sagte gegenüber The Associated Press, dass sich am Donnerstagmorgen rund 50 Boote dem Protest französischer Häfen entlang der Westküste der Normandie angeschlossen hätten.

Er sagte, die Aktion sei kein Versuch, den Hafen zu blockieren, sondern eine friedliche Methode, um französischen Zorn auszudrücken.

“Es ist keine Kriegshandlung”, sagte Rogoff. “Es ist ein Akt des Protests.”

Jersey, die größte der Kanalinseln mit 108.000 Einwohnern, liegt geografisch näher an Frankreich als an Großbritannien. Es liegt nur 22 km vor der französischen Küste und bezieht den größten Teil seines Stroms über U-Boot-Kabel aus Frankreich.

Die Regierung von Jersey sagte, die Insel habe nach dem Brexit neue Fischereilizenzen ausgestellt, die neue Bedingungen für Lizenzinhaber beinhalteten. Gemäß einer Vereinbarung mit der EU müssen französische Bootsbetreiber nun eine Geschichte der Fischerei in der Region nachweisen, um eine Lizenz zum Fischen in Gewässern von Jersey zu erhalten.

Dies verärgerte die französischen Trawler-Besatzungen und die französische Regierung, die sagten, die neuen Bedingungen seien einseitig und ohne Diskussion auferlegt worden und hätten den französischen Fischereifahrzeugen unfaire Beschränkungen auferlegt.

Die EU schien Frankreich in dem Streit zu unterstützen und sagte, dass die Beamten von Jersey bis zur Erteilung neuer Rechtfertigungen durch Großbritannien keine neuen Bedingungen für die Erteilung der Lizenzen festlegen sollten.

“Die vollständige Einhaltung des TCA (Brexit Trade Agreement) ist in diesem Prozess von wesentlicher Bedeutung”, sagte Vivian Loonela, Sprecherin der Europäischen Kommission.

Beamte aus Jersey sagten, sie würden sich mit Vertretern der Demonstranten treffen, um ihre Bedenken zu hören.