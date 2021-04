Großbritannien erholt sich „stark“; Versorgungsengpässe treffen deutsche Unternehmen; Travel Stock Rally – wie es passiert ist | Unternehmen

Es ist Zeit zu schließen.

Es ist zu hoffen, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr schnell wachsen wird. Goldman Sachs hat seinen Kunden mitgeteilt, dass Großbritannien in diesem Jahr noch schneller wachsen wird als die USA. Er prognostiziert, dass das britische BIP in diesem Jahr um 7,8% wachsen wird, da es sich stark von der Pandemie erholt.

Der EY Object Club prognostizierte das stärkste Wachstum seit den 1940er Jahren, während Deloitte berichtete, dass das Verbrauchervertrauen mit der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen zunahm.

Die Aktien von Reiseveranstaltern wurden durch die Aussicht amerikanischer Touristen, Europa in diesem Sommer zu besuchen, gestärkt. IAG und easyJet erholten sich, nachdem EU-Präsidentin Ursula von der Leyen der New York Times mitgeteilt hatte, dass amerikanische Touristen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, diesen Sommer die EU besuchen können.

Brüssel hat jedoch noch keine Gespräche mit der britischen Regierung über Covid-19-Pässe aufgenommen:

Deutsche Unternehmen haben berichtet, dass Engpässe in der Lieferkette auf Wachstum stoßen. Die Geschäftsmoral in Europas größter Volkswirtschaft ist in diesem Monat nur geringfügig gestiegen, da die Covid-19-Pandemie und der Halbleiterrausch die Branche getroffen haben.

Die Bestellungen für langlebige Güter in den USA stiegen erneutDies signalisiert, dass sich die US-Wirtschaft weiter erholt.

Der Kupferpreis hat seinen höchsten Stand seit 2011 erreichtgetrieben von starker Nachfrage, Angebotsbedenken und einem schwächeren US-Dollar.

Lisa Abramowicz

(@ lisaabramowicz1) Die Kupferpreise erreichten ihren höchsten Stand seit 2011. https://t.co/MMUcG4snnD pic.twitter.com/CCapggnFwU



Amber Kanwar

(@amberkanwar) Einige Produkte erreichen neue Höhen: Höchster Kupfergehalt seit 2011

Weizen auf höchstem Niveau seit 2013

Höchster Maisgehalt seit 2013

Eisenerz flirtet mit neuen Höhen



Die Resolution Foundation forderte mehr Unterstützung für ältere Arbeitnehmer, die durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verlieren. Er enthüllte, dass die Unterstützung für sie weniger gut sei als für jüngere Menschen, was viele über 50-Jährige dazu veranlasste, die Belegschaft endgültig zu verlassen.

Standard Life Aberdeen gab bekannt, dass er seinen Namen in ändern würde Abrdn – ausgesprochen “Aberdeen” – in einem Ansatz, der sofort Kritik an der “schlecht durchdachten” Umbenennung des Vermögensverwalters auslöste.

Das in Edinburgh ansässige Unternehmen aus dem Jahr 1825 sagte, die Änderung des Vokalverbots spiegele eine “moderne, flinke, digitale Marke” wider. Der neue Name wurde jedoch am Montag nicht allgemein begrüßt.

“Es ist schlecht durchdacht, man könnte es als” Last “bezeichnen”, sagte Jonathan Gabay, ein Experte für die Marke.



„Es ist ein Finanzunternehmen. Was sie für Kunden tun, ist, sich die Details anzusehen. Wenn sie Vokale und Buchstaben entfernen, sieht es so aus, als hätten sie die grundlegendsten Details ihres Namens ignoriert. “”

Mein Kollege Nils Pratley forderte das Unternehmen auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen, obwohl in den sozialen Medien viel Kritik geübt wurde.

Eine Guardian-Untersuchung ergab, dass Solarprojekte, die vom Verteidigungsministerium, der Government Coal Authority, United Utilities und einigen der größten britischen Entwickler erneuerbarer Energien in Auftrag gegeben wurden, Panels von chinesischen Solarunternehmen verwenden, denen der Betrieb von Zwangsarbeitslagern in der Provinz Xinjiang vorgeworfen wird.

Tate & Lyle befindet sich in Gesprächen über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem Stärke- und Süßstoffgeschäft, was es ihm ermöglichen würde, sich auf sein Lebensmittelgeschäft zu konzentrieren.

