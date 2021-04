Griechenland hebt ab Montag die Quarantäneregel für mehr eingehende Besucher auf

Ansicht der Stadt Chalki inmitten der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) auf der griechischen Insel Chalki, 13. April 2021. REUTERS / Vassilis Triandafyllou / Datei Foto

Griechenland wird ab Montag die Quarantänebeschränkungen für Besucher ohne Coronavirus aus mehr Ländern, einschließlich Australien und Russland, aufheben, da es die Ausnahmeregelungen verlängert, bevor es am 15. Mai offiziell für Touristen geöffnet wird, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag mit.

Die Änderung, die erfolgte, als Griechenland die Schwelle von 10.000 Todesfällen durch COVID-19 überschritt, folgt einer Entscheidung in diesem Monat, die Beschränkungen für Besucher unter anderem aus EU-Ländern, den USA und Großbritannien aufzuheben. Weiterlesen

Besucher aus diesen Ländern dürfen nach Griechenland einreisen, ohne eine Woche in Quarantäne zu verbringen, solange sie geimpft oder auf das Coronavirus negativ getestet wurden.

Neben Australien und Russland wird Griechenland die Beschränkungen für Besucher aus Neuseeland, Südkorea, Thailand, Ruanda und Singapur aufheben, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit. Besucher aus Serbien, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind nach früheren Änderungen, die die EU und andere Länder betreffen, ebenfalls von den Quarantäneanforderungen befreit.

Griechenland, das aus der ersten Welle der Pandemie im vergangenen Jahr in viel besserer Verfassung hervorgegangen ist als viele andere Länder in Europa, wurde in den letzten Monaten schwer getroffen, und immer mehr Patienten haben Krankenhäuser in vielen Bereichen einer Belastung ausgesetzt.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte jedoch letzte Woche, dass die Pandemie Anzeichen einer Stabilisierung zeige, und bestätigte Pläne, am 15. Mai den lebenswichtigen Tourismussektor zu eröffnen, der ein Fünftel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Weiterlesen

Trotz des Beginns stotternder Impfungen in der Europäischen Union sagt die griechische Regierung, dass sie diesen Sommer dank weit verbreiteter Tests, Quarantänehotels und Impfkampagnen auf kleinen Inseln und unter Arbeitern im Tourismus besser aufgestellt ist als im letzten Jahr. Weiterlesen

Die Behörden meldeten am Sonntag 1.400 neue Fälle und 57 Todesfälle durch COVID-19. Die Pandemie hat jetzt insgesamt 333.129 Infektionen in Griechenland und 10.007 Todesfälle verursacht.

