Griechenland eröffnet im Mai den Tourismussektor wieder, sagt PM

Griechenland wird seine regionale erhöhen Ausflug Verbot und Wiedereröffnung von Dienstleistungen für Touristen am 15. Mai.

Neuigkeiten aus der Mittelmeer- Die schrittweise Wiedereröffnung der Nation ging direkt auf eine Fernsehansprache zurück, die der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch gehalten hatte Assoziierte Presse.

Der für die Aufhebung des Reiseverbots und die Wiederaufnahme des Tourismussektors gewählte Termin wird 13 Tage später liegen Orthodoxe Ostern (2. Mai).

“Unser Ziel ist es, ein sicheres Osterfest und einen freien Sommer zu haben. Aber das eine kann dem anderen nicht schaden”, sagte Mitsotakis in seiner Rede.

Die Associated Press berichtet jedoch, dass Restaurants und Cafés ab Montag, dem 3. Mai, wieder Bereiche für Mahlzeiten im Freien öffnen dürfen.

Die Reisevoraussetzungen für internationale Besucher müssen laut dem Portal der griechischen Regierung noch aktualisiert werden gov.gr.

Die Richtlinien wurden zuletzt am 19. April aktualisiert, was weitere erfordert Coronavirus PCR-Tests mindestens 72 Stunden vor Ankunft. Alternativ kann stattdessen ein gültiges Impfstoffzertifikat vorgelegt werden, das jedoch nachweisen muss, dass eine Person mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft vollständig gegen das neue Coronavirus geimpft wurde. In Fällen, in denen die Impfung das Minimum von zwei Wochen nicht erreicht, sollten PCR-Tests durchgeführt werden.

Personen, die sich 90 Tage vor ihrer Ankunft vom Coronavirus erholt haben, wird die Einreise in das Land gestattet US-Botschaft und Konsulat in Griechenland.

Bisher ist keine Quarantäne für Touristen aus den USA, Großbritannien und Großbritannien erforderlich. Schengen-Raum der Europäischen Union, Israel, Serbien, Vereinigte Arabische Emirate, Australien, Neuseeland, Südkorea, Thailand, Ruanda, Singapur und Russland.

Die griechischen Reisebehörden raten auch Nicht-EU-Bürgern, bei der Organisation ihres Besuchs Direktflüge zu wählen. Die Einreise ist nur über neun Flughäfen in Athen, Thessaloniki, Heraklion, Korfu, Rhodos, Kos, Chania, Mykonos und Santorini gestattet.

Coronavirus-bezogene Gesundheits- und Sicherheitsverordnungen sind weiterhin in Kraft, darunter Ausgangssperren, Schutzmasken im öffentlichen Raum und ein Verbot großer Versammlungen, berichtet die US-Botschaft.

Gemäß Johns Hopkins COVID-19 DashboardIn Griechenland wurden rund 334.430 Fälle des Coronavirus bestätigt, in den USA waren es 32,1 Millionen.

Die erste und zweite Welle von COVID-19 haben laut einer Wirtschaftsstudie von die griechische Tourismusindustrie und das BIP stark beeinträchtigt Ernst & Young auf der ganzen Welt.