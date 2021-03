GP von Bahrain: Toto Wolff enthüllt, dass F1-Stewards dazu beigetragen haben, Hamilton zu gewinnen

Lewis Hamiltons epischer Sieg in Bahrain, als er Max Verstappen in Eile in Schach hielt, war ein unvergesslicher Anblick. Während der Mercedes-Superstar zweifellos alle Ehre verdient, kann man nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass auch ein gewisses Maß an Glück funktioniert hat. Sogar der Chef des Silver Arrows-Teams, Toto Wolff, stimmt dem zu.

In Kurve 4, in den letzten Runden des Rennens, überholte Verstappen Lewis. Er musste jedoch seine Streckenposition an Hamilton abtreten, da er die Streckengrenzen überschritten hatte. Aber das an sich war eine kontroverse Entscheidung. Die FIA ​​hatte vor dem Rennen gesagt, dass die Streckenbeschränkungen in Kurve 4 während des Rennens nicht gelten würden. Es sieht jedoch so aus, als hätten sie ihre Entscheidung während des Rennens verdoppelt.

Nach dem Rennen sagte Wolff, er sei ebenfalls ratlos geblieben. Er glaubt, dass die gleichen Unstimmigkeiten in den Regeln sein Team dazu bringen, Vorteile zu ziehen.

Er erwähnt, „Ich bin genauso verwirrt wie du.

„Zu Beginn des Rennens wurde gesagt, dass die Streckenbeschränkungen in Kurve 4 nicht bestraft werden würden. Im Rennen hörten wir plötzlich, dass ein Vorteil, der sich auszeichnet, als Vorteil angesehen werden und zu einer möglichen Strafe führen könnte. “”

Der inkonsistente Schritt der FIA brachte Mercedes den Sieg, sagt Teamchef Wolff

Der Österreicher bittet um mehr Klarheit bei diesen Entscheidungen. Er glaubt, dass die aktuellen Entscheidungen viele Grauzonen manipulieren lassen.

Wolff sagte: „Und am Ende hat uns diese Entscheidung das Rennen gewonnen. Max war weit darin, den Schreiber des Kurses zu definieren und sich einen Vorteil zu verschaffen. Er musste die Position zurückgeben und das rettete unseren Sieg.

„Wir müssen also bei der Zustellung von Nachrichten konsistent sein. Sie müssen klar sein, sie müssen heilig sein und kein Shakespeare-Roman, der Raum für Interpretationen lässt. “”

Wie Sie sich vorstellen können, war selbst Verstappen nicht besonders glücklich, als er seine Streckenposition an Lewis abtreten musste. Er wies jedoch auf einen Silberstreifen bei der Aufführung in Bahrain hin.

Hoffen wir, dass wir nach einem aufregenden Saisonstart in den verbleibenden 22 Rennen mehr davon bekommen. Wenn das gestrige Rennen ein Hinweis darauf war, wie die Saison verlaufen würde, dann stehen die F1-Fans vor einem aufregenden Rennen.

