Google Messages wird auf Samsung-Handys im One UI-Stil überarbeitet

Einige Samsung-Handys erhalten eine neu gestaltete Google Messages-App.

Die überarbeitete Version soll auf Telefonen mit One UI 3.1 und höher verfügbar sein.

Damit wird die Google Messages-App zu einem festen Bestandteil der typischen Samsung-App für die One UI-Plattform.

Samsung hat Google Messages als Standard-Messaging-App auf der Website übernommen Galaxy S21 Seriedurch Ändern der eigenen Samsung Messages-Anwendung. Jetzt scheint Google seine SMS-App durch die Einführung von a noch besser für Samsung-Handys geeignet zu machen Eine Benutzeroberfläche-eine inspirierte Überholung.

Nach Angaben der Menschen zu Hause XDA-Entwickler und Android PolizeiGoogle Messages erhält auf Samsung-Handys mit One UI 3.1 oder höher einen völlig neuen Homescreen. Mehrere Benutzer haben das neue Design der Galaxy S21- und S20-Serien entdeckt. Einige haben es sogar auf billigeren Geräten wie dem Galaxy F62 und dem Galaxy A52 gesehen.

Die überarbeitete Google Messages-App auf Samsung-Handys ist in zwei Teile unterteilt. Im oberen Informationsbereich wird neben der Anzahl der ungelesenen Nachrichten der Name der Anwendung angezeigt. In der unteren Hälfte befindet sich eine Suchleiste, mit der Sie Nachrichten suchen und Konversationen öffnen können. Diese Art von Design ist seit seiner Einführung ein wesentlicher Bestandteil von One UI und erinnert daran, wie andere Samsung-Apps auf der Plattform aussehen. Es ermöglicht auch die einfache Einhandbedienung der App.

Die neue Benutzeroberfläche von Google Messages für Samsung-Telefone wird in Version 7.9.051 der App veröffentlicht. jedoch, mehrere Redditoren werden auch in verschiedenen Versionen der App angezeigt, was darauf hinweist, dass es sich möglicherweise um ein serverseitiges Update handelt.

Wenn auf Ihrem Telefon One UI 3.1 ausgeführt wird, können Sie versuchen, die oben genannte Version von Google Messages aus dem Play Store herunterzuladen, um zu überprüfen, ob Sie die neue Benutzeroberfläche für die App erhalten. Sie können auch versuchen, es von zu installieren Spiegel APK. Wenn diese Methoden nicht funktionieren, müssen Sie möglicherweise etwas länger warten, bis Ihr Telefon das serverseitige Update durchgeführt hat.

Lesen Sie auch: Die besten Messaging- und Chat-Apps für Android, die Sie derzeit verwenden können