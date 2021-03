Google-Gerät trifft FCC, möglicherweise eine neue Nest Cam

Ein neues Google-Gerät, bei dem es sich möglicherweise um eine bevorstehende Nest-Kamera handelt, wurde am Sonntagabend über die FCC gesendet. Es wird offiziell als “drahtloses Streaming-Gerät” bezeichnet, eine Beschreibung, die das Unternehmen noch nie zuvor verwendet hat.

G3AL9, das dem neuen Modellnummernschema des Unternehmens entspricht, enthält eine physische FCC-ID auf der “Rückseite des Geräts”, was darauf hindeutet, dass kein Bildschirm vorhanden ist. Es gibt Wi-Fi und Bluetooth Low Energy (BLE) Konnektivität. Neueste Geräte mit “Streaming” in ihrer Beschreibung enthalten die Nest Mini und Chromecast mit Google TV.

Testberichte zeigen, dass das Netzteil ein “wiederaufladbares Li-Polymer mit 3,65 VDC oder 5 V von einem AC / DC-Adapter” ist.

Ein möglicher Kandidat für G3AL9 ist eine neue Nest Cam von Google schon versprochen eine „neue Reihe von Überwachungskameras für 2021“ als Teil der „Investition in neue Innovationen“. Die Nest Cam IQ Outdoor ist weg Ausverkauft Anfang des Jahres mit dem Cam IQ Indoor vor kurzem folgen im Google Store. So ein Gerät Streams, hat aber keinen Bildschirm. Die Batterieleistung erhöht sich, wenn eine Überwachungskamera im Haus aufgestellt werden kann, und sorgt für Notstromversorgung.

Das erste neue Google-Gerät, das in diesem Jahr die FCC-Zertifizierung erhielt, war der Nest Hub der 2. Generation. im Januar. Das Smart Display von Soli war diesen Monat angekündigt und wird am Dienstag mit dem Versand beginnen. Inzwischen scheint Google zu sein Arbeit an neuen Pixel Buds.

Der FCC-Datenschutz für G3AL9 endet am 24. September 2021 und schlägt einen Start dieser wahrscheinlichen Google Nest Cam zur Jahresmitte vor.

