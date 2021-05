Gefälschte deutsche Erbin in den USA wegen Abschiebungsgefahr inhaftiert – Courthouse News Service

Anna Sorokin, die behauptete, eine deutsche Erbin zu sein, sitzt während ihrer Beratungen im Jahr 2019 während der Beratungen der Jury am Verteidigungstisch des Obersten Gerichtshofs von Manhattan. Sie wurde wegen Trauer für schuldig befunden, um einen verschwenderischen Lebensstil zu unterstützen. Sie wurde im Februar auf Bewährung freigelassen. (AP Foto / Richard Drew)

NEW YORK (AP) – US-Einwanderungsbeamte gaben am Donnerstag bekannt, sie hätten Anna Sorokin verhaftet, die Betrügerin, die sich als wohlhabende deutsche Erbin ausgab und mehr als drei Jahre hinter Gittern verbracht hatte, um Banken und Finanzinstitute zu betrügen. New Yorker Hotels.

Sorokin, die als Anna Delvey ihren Weg in Manhattans Elite fand, blieb Tage nach ihrer Deportation in ihre deutsche Heimat im Gefängnis des Bezirks Bergen in New Jersey.

Der 30-Jährige wurde am 25. März in die US-Einwanderungs- und Zollbehörde aufgenommen, sagte der Sprecher der Agentur, Marcus Johnson, gegenüber The Associated Press.

Diese Verzögerung könnte bedeuten, dass der Liebling der New Yorker Sozialszene ihre Deportation bestreitet, die seit ihrer Verurteilung im Jahr 2019 wegen mehrerer Diebstähle und Diebstähle andauert.

ICE lehnte es ab, sich zu Sorokins Einwanderungsprozess zu äußern. Sorokins Anwalt lehnte es ebenfalls ab, den Fall zu erörtern. Eine Nachricht mit der Bitte um einen Kommentar wurde bei der deutschen Botschaft in Washington hinterlassen.

Die Staatsanwaltschaft sagte, Sorokin habe Aufzeichnungen gefälscht und Finanzinstitute und Prominente aus Manhattan betrogen, um zu glauben, dass sie ein Vermögen von 67 Millionen US-Dollar in Übersee habe, das ihre High-End-Kleidung und ihre Verschwendung abdecken könnte. Hotelaufenthalte.

Unter anderem behauptete sie, ihr Vater – ein ehemaliger LKW-Fahrer, der eine Heizungs- und Klimaanlagenfirma leitet – sei ein Diplomat oder ein Öllord.

Sein Trick beinhaltete einen Antrag auf ein Darlehen von 22 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines privaten Kunstclubs mit Ausstellungen, Installationen und Pop-up-Läden, so die Staatsanwaltschaft. Ihr wurde dieser Kredit verweigert, aber sie überredete eine Bank, ihr 100.000 Dollar zu leihen, die sie nicht zurückzahlte.

Insgesamt wurde sie von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, 275.000 Dollar gestohlen zu haben.

Sorokin, bekannt als “Soho Grifter”, wurde nach einem Prozess, der die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich zog, zu vier bis zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wurde im Februar aus dem Gefängnis entlassen.

In einem kürzlichen Interview mit der BBC schlug sie vor, dass sich ihr gewagter Betrug ausgezahlt habe, und stellte fest, dass sie ein Buch schrieb und an mehreren anderen Projekten arbeitete.

“Ich versuche, die Aufmerksamkeit, die ich bekomme, in etwas Positives zu verwandeln”, sagt sie.

Von JIM MUSTIAN Associated Press

Der assoziierte Presseschreiber Michael R. Sisak hat zu diesem Bericht beigetragen.