Gaspreise in Europa bleiben diesen Winter hoch – Ehemaliger OMV-Chef – Business & Economy

MOSKAU, 6. September. / TASS /. Die Gaspreise könnten im Winter 2021-2022 in Europa hoch bleiben, da die Gasspeicher nicht voll sind, sagte der ehemalige österreichische OMV-Chef Rainer Seele Tage vor seinem Rücktritt gegenüber TASS.

“Wir gehen ins nächste Gasjahr mit einem relativ niedrigen Gasgehalt in den Speichern, daher würde ich diesen Winter auf hohe Gaspreise setzen, und ich denke, sie werden es bleiben”, sagte er. Die rekordhohen Gaspreise selbst im Sommer seien auf ungewöhnlich niedrige Temperaturen Anfang 2021 zurückzuführen, sagte Seele, weshalb die aktuellen Gasmengen in den Speichern geringer seien als in den Vorjahren. Wir hatten einen Monat weniger Zeit, um die Lager zu füllen“, sagte Seele. Unternehmen, die Gasspeicher betreiben, kaufen aufgrund der hohen Preise relativ wenig Gas, sagte Seele.

Künftig werden auch die Gaspreise stark vom Wetter abhängen, sagt Seele. “Wenn die Kälte früher kommt, können wir mit hohen Preisen rechnen. Bei mildem Wetter werden sich die Gaspreise ausgleichen und auf ein niedrigeres Niveau zurückkehren”, sagte er.

Rainer Seele war seit 2015 an der Spitze der OMV, schied jedoch zum 1. September 2021 aus dem Unternehmen aus. Einige Tage vor seinem Rücktritt gab er TASS ein Interview.