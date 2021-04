Fünf Sportlerinnen des Sports

Die 31-jährige Rachael Blackmore war die erste Jockeyin, die am Samstag den Grand National gewann.

AFP Sport wirft einen Blick auf fünf weitere Pioniere im Sport:

Billie Jean King (Tennis)

– King gilt als eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Er war Gründungsmitglied der Women’s Tennis Association (WTA), gewann 12 Slams-Einzeltitel und erreichte weltweit die Nummer eins.

Allerdings ist nicht jeder von der Anziehungskraft des Frauentennis überzeugt.

Bobby Riggs hatte Wimbledon 1939 gewonnen und 1973, obwohl er 55 Jahre alt war, war er überzeugt, dass er jede Frau schlagen konnte.

Infolgedessen stand Riggs King in der “Schlacht der Geschlechter” gegenüber, die im Houston Astrodome vor 30.000 Zuschauern und geschätzten 90 Millionen Fernsehzuschauern weltweit stattfand.

König, 29, gewann 6-4, 6-3, 6-3.

“Ich dachte, es würde uns 50 Jahre zurückwerfen, wenn ich dieses Spiel nicht gewinnen würde. Es würde die Frauentour ruinieren und das Selbstwertgefühl aller Frauen beeinträchtigen”, sagte King.

“Einen 55-Jährigen zu schlagen war für mich nicht sehr aufregend. Der Nervenkitzel hat viele neue Leute dem Tennis ausgesetzt.”

Fallon Sherrock (Darts)

– “Die Königin des Palastes” schrieb Geschichte, indem sie zwei Spiele gewann, um die letzten 32 der Dart-Weltmeisterschaft 2020 zu erreichen.

Der 26-jährige Sherrock war die erste Frau, die das Turnier mit einem Sieg in der ersten Runde gegen Ted Evetts gewann, bevor sie die Zuschauer von Alexandra Palace mit einem 3: 1-Triumph über den elften Österreicher aus der Mensur Suljovic-Serie begeisterte.

Trotz einer 32-jährigen Niederlage gegen Chris Dobey ging Sherrock mit einem Auftritt als “Challenger” in der Premier League erneut neue Wege und sicherte sich ein Unentschieden gegen Glen Durrant.

Sie scheiterte bei zwei Angeboten daran, eine PDC-Tour-Karte zu erhalten, eine Leistung, die die vierfache Weltmeisterin Lisa Ashton vollbrachte.

Danica Patrick (Motorsport)

– Der Motorsport war im Laufe der Jahre von Frauen schlecht vertreten, aber die amerikanische Fahrerin Danica Patrick hat gezeigt, dass sie auf höchstem Niveau mithalten und gewinnen können.

Die Geschichte geht weiter

Der 39-jährige Patrick begann im Alter von 10 Jahren in Wisconsin mit dem Kartfahren, stieg auf und suchte für eine Zeit in Großbritannien die Anleitung von Jackie Stewart.

Nach ihrer Rückkehr in die USA absolvierte sie 2005 die IndyCar-Serie und wechselte drei Jahre später zu Andretti Green. Am 20. April 2009 gewann sie als erste Frau ein IndyCar-Rennen, als sie die Zielflagge beim Indy Japan 300 gewann bei Twin Ring Motegi. .

Sie hat das beste Ergebnis aller Zeiten für eine Frau im Indianapolis 500, den dritten im Jahr 2009 und den Daytona 500.

Ellen MacArthur (Yachting)

– Ellen MacArthur ist etwas mehr als 5 Fuß 1 Meter groß, aber 2005 bereiste sie die Welt.

Vom Binnenstaat Derbyshire nach Großbritannien antwortete sie auf den Ruf des Meeres und wurde eine Rekord-Langstrecken-Seglerin, die zeigte, dass sie Männer in einer der anspruchsvollsten und anspruchsvollsten Herausforderungen überleben und überholen konnte. Gefährlich.

Im Jahr 2000, im Alter von 24 Jahren, nahm sie zum ersten Mal an der Vendée Globe teil, einer Non-Stop-Solo-Welttournee.

Etwas mehr als 94 Tage später überquerte sie in Kingfisher die Ziellinie, hinter Michel Desjoyeaux Zweiter, aber vor 13 anderen Finalisten, alles Männer. Sie war zu dieser Zeit auch die jüngste Segler-Spitze, die das Rennen beendete. Ihre Zeit ist immer noch die schnellste einer Frau im Rennen.

Von November 2004 bis Februar 2005 tourte er erneut alleine durch die Welt, diesmal in einem Trimaran.

Sie absolvierte die Reise, die den Ouessant in Frankreich begann und beendete, in 71 Tagen, 14 Stunden und 33 Sekunden und brach damit den Rekord, den der Franzose Francis Joyon ein Jahr zuvor aufgestellt hatte: einen Tag, acht Stunden und 39 Sekunden. Der Rekord blieb bis 2016.

“Es ist ein gefährlicher Ort”, sagte sie über den Südpolarmeer, nachdem sie an Land zurückgekehrt war. “Aber nur ein paar Tage haben Sie riesige, plätschernde Meere und das Boot segelt wunderbar und Sie denken nur, dass es momentan keinen besseren Ort auf der Erde gibt.”

Baby Didrikson Zaharias (Golf)

– Nur wenige in der Geschichte des Sports konnten behaupten, eine so natürliche Athletin zu sein wie die Amerikanerin Mildred ‘Babe’ Didrikson Zaharias, eine zweifache Leichtathletik-Olympiasiegerin, die sich so erfolgreich dem Golf zuwandte, dass sie 10 große Frauenmeisterschaften gewann und den Pokal gewann drei Herrenturniere.

Die in Texas geborene Tochter norwegischer Einwanderer, Didrikson Zaharias, war bis zu ihrem Tod 1956 an Darmkrebs im Alter von 45 Jahren eine talentierte Basketball- und Baseballspielerin und ein großer Name im Sport.

Bei den Olympischen Spielen 1932 erreichte sie die Weltbühne und gewann Medaillen bei der Hälfte der nur sechs Veranstaltungen, bei denen Frauen an diesen Spielen teilnehmen konnten. Sie gewann Gold bei den 80-m-Hürden – sie brach den Weltrekord – und Speer und Silber im Hochsprung.

Im Golf gewann sie 41 professionelle Titel und nahm 1945 an drei PGA-Herrenturnieren teil, darunter die Phoenix Open und die Tucson Open, bei denen sie den 33. bzw. 42. Platz belegte.

bur / dj / jc