Frick Pittsburgh arbeitet mit Vanessa German für ein mehrjähriges künstlerisches Projekt zusammen Bildende Kunst | Pittsburgh

klicken um zu vergrößern Postkartenfoto: Jared Wickerham Vanessa German probt 2018 ein Stück in der Innenstadt von Pittsburgh

The Frick Pittsburgh hat sich mit einem der bedeutendsten Künstler der Stadt für ein mehrjähriges Projekt zusammengetan, das leistungsstarke neue Werke, Veranstaltungen und mehr umfasst.

das Museum und historischer Raum kündigte an, dass er sich engagieren würde eine Partnerschaft von Gastkünstlern mit der lokalen Künstlerin, Dichterin und Aktivistin Vanessa German. Im Laufe von drei Jahren wird der Deutsche das schaffen, was in einer Pressemitteilung als “gemeinschaftsorientiertes Kunstwerk, das die transformative Kraft der Liebe unter Verwendung von Fricks Website als Ausgangspunkt erforscht” beschrieben wird. Die Partnerschaft wird sich schrittweise entwickeln und zu einer umfassenden Ausstellung führen, die 2023 ihr Debüt geben wird.

Die Exekutivdirektorin Elizabeth Barker nennt die Entscheidung “eine entscheidende Partnerschaft für den Frick”. Es wird auch als Beweis für das Potenzial von Museen und anderen öffentlichen Räumen beschrieben, als Akteure des Wandels zu fungieren, da es Themen wie das Trauma des strukturellen Rassismus und der weißen Vorherrschaft behandelt.

Die Partnerschaft ist das erste Mal, dass The Frick Pittsburgh eng mit German zusammenarbeitet, einer Künstlerin mit mehreren Bindestrichen, die sich in den letzten zehn Jahren in Pittsburgh und darüber hinaus einen Namen gemacht hat. (Zuvor veranstaltete der Deutsche bei Frick eine Reihe von Programmen mit dem Schwerpunkt ZÄRTLICH, eine Gedichtsammlung, an der sie mit der bekannten lokalen Autorin Deesha Philyaw gearbeitet hat.)

Die Ankündigung kommt weniger als einen Monat, nachdem der Deutsche ArtHouse, sein kreatives Gemeindezentrum in Homewood, durch einen Brand beschädigt sah. Seitdem hat eine GoFundMe-Kampagne zur Behebung des Speicherplatzes mehr als 123.000 US-Dollar gesammelt und damit das Ziel von 75.000 US-Dollar weit übertroffen.

Die erste Phase der Partnerschaft mit The Frick ist die Veröffentlichung von „Nichts kann Sie von der Sprache trennen, in der Sie weinen“, einer multisensorischen Installation neuer Skulpturen, die im Frick Art Museum ausgestellt sind. Die Installation wurde am Mittwoch, dem 17. März, gestartet und zeigt drei Altarbilder, die als “Aufzeichnung der unzähligen Todesfälle von schwarzen Bürgern, die von der Polizei getötet wurden” geschaffen wurden.

“Diese Arbeit ist persönlich”, sagt Deutsch. “Wie kann ich weinen, um die Verluste so vieler schwarzer Menschen trauern, die von der Polizei getötet wurden?” Wie bleiben Sie ganz, sicher und kreativ in einer Umgebung, in der schwarze Frauen von der Polizei in ihren eigenen vier Wänden niedergeschossen werden, während sie Videospiele spielen, kochen oder sogar schlafen? “”

Die Installation ist die erste von drei Serien für die deutsche Residenz. Die ausgestellten Skulpturen werden durch handgefertigte Objekte aus blauem Glas ergänzt, die von Handwerkern im Pittsburgh Glass Center speziell für Deutsche angefertigt wurden. Das multisensorische Element wird durch eine musikalische Auswahl aus ergänzt Nicht begraben, nicht trauernd, nicht markiert: Requiem für Reis, ein zeitgenössisches klassisches symphonisches Werk zur Geschichte der Afrikaner, die in den Reisplantagen im Tiefland von South Carolina und Georgia versklavt wurden.

Das Werk wird in die Sammlung italienischer Andachtsbilder der Renaissance des Frick Museum aufgenommen, die Barker als wichtige Wahl ansieht.

„Vanessa German ist eine einzigartige und inspirierende Künstlerin, deren Projekt nicht dringlicher erscheinen könnte“, sagt Barker. „Indem sie sich dafür entscheidet, in Fricks Sammlung von Renaissance-Gemälden„ nichts kann Sie von der Sprache trennen, in der Sie weinen “zu installieren, wirft sie wichtige Fragen darüber auf, wie wir weinen und heilen, deren Erfahrungen zu den Museen gehören und wie wir historische Werke erleben der Kunst – einschließlich dessen, was gewonnen oder verloren wird, wenn sich rituelle Objekte an den Wänden der Galerie bewegen. “”

Dawn Brean, Associate Curator of Decorative Arts bei Frick, geht darauf ein und sagt, dass die deutsche Vision „diesen Raum auf so überzeugende Weise aktiviert. Seine Erforschung von Schmerz und Trauer, von Mitarbeitern und Gemeinschaft bringt eine neue und unglaublich bedeutsame Perspektive in die Andachtsbilder der italienischen Renaissance, die seine Altarbilder umgeben.

Die Partnerschaft umfasst auch Online-Veranstaltungen mit Deutsch, darunter eine Filmvorführung, Gedichtlesung und ein Gespräch mit Dr. Edda L. Fields-Black, außerordentliche Professorin am Institut für Geschichte der Carnegie Mellon University und ausführende Produzentin und Librettistin von Requiem für Reis.