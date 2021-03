Freitag Flyday: Startpläne für Starship SN11 für den 24. bis 25. März abgesagt

Nicolas D’Alessandro 23. März 2021

Das Fenster für den SpaceX SN11-Testflug in großer Höhe hat sich um zwei Tage nach rechts verschoben. Der Start von Boca Chica, Texas, ist frühestens für Freitag, den 26. März (NET) geplant.Die Sperrung der lokalen versuchten Flugroute für Mittwoch, den 24. März, wurde von der Cameron County-Website für SpaceX-Hinweise.

Zusätzliche vorübergehende Flugbeschränkungen (TFR) und Mitteilungen an Flieger (NOTAM) wurden eingereicht, um geplante Fenster zu berücksichtigen Freitag und Samstagund verschob den Höhenflug von dem, was früher in der Woche war, als am Mittwoch, dem 24. März, für möglich gehalten wurde. Es wird erwartet, dass die damit verbundenen Straßensperrungen sowie die eventuelle Aufhebung der vorübergehenden Flugbeschränkung am Mittwoch und die Benachrichtigung der Flieger folgen werden.

Das Wetter könnte bei diesen Veränderungen eine Rolle spielen, da es in diesem Teil des Landes jetzt stürmischer Frühling ist. In den kommenden Tagen werden schlechte Sicht und Regen erwartet.

Da der Flug des Raumschiffs verspätet und ausgesetzt ist, werden die Arbeiten auf der Baustelle Boca Chica von SpaceX ernsthaft fortgesetzt. Booster Nr. 1 (BN1), eins Pathfinder für den Super Heavy Booster Das Raumschiff, das eines Tages die Raumschiffe in die Umlaufbahn bringen wird, wurde vom riesigen „Tankzilla“ -Kriecher getrennt, und das Raumschiff SN15 wird mysteriösen Stapelvorgängen unterzogen. In der Nähe des Produktionszeltes befinden sich jetzt zwei verschiedene Nasenkegel (mit sichtbaren Klappen), die SN15 gut darstellen könnten. Spekulationen in der Gemeinschaft besagen, dass der sinnlose, der derzeit auf Fassabschnitten gestapelt ist, eine Art Pionier ist. Die neu sichtbare Nase kann dann zum tatsächlich verwendeten Abschnitt werden.

Die Produktion wird stetig fortgesetzt, und weitere Informationen werden ausgetauscht, sobald sie für diese zukünftigen Testobjekte und den Starship SN11-Flug verfügbar sind. In der Zwischenzeit können Sie einen Blick zurück auf die gemeinsame Zeit von SN9 und SN10 auf der Startrampe werfen.

Tagged: Boca Chica Leitgeschichten SpaceX Raumschiff Raumschiff SN11