Freddie Mercury 75.: Unglaubliche Bilder des lächelnden Queen-Stars bei der letzten Geburtstagsfeier | Musik | Entertainment

Es gibt kaum viele Stars, die voller Leben und außergewöhnlichem Witz sind als Freddie. Obwohl seine Kräfte im Jahr 1990 zu schwinden begannen, war er entschlossen, eine verschwenderische, durch und durch OTT-Geburtstagsfeier zu veranstalten. Seine jährlichen Feierlichkeiten waren legendär geworden, wie der schwarz-weiße Dragball in München 1985 oder ebenso hedonistische Feiern im Pikes Hotel auf Ibiza. 1986 veranstaltete er zu seinem 40. Geburtstag eine “Hutparty”. Bereits 1991, nur zwei Monate vor seinem Tod, war ein extravaganter Spektakelkuchen alljährlich Tradition.

Zu ihrem letzten 45. Geburtstag im Jahr 1991 war der Star mit nur noch zwei Monaten zu leben bettlägerig, aber ihre Freunde warfen immer noch einen erstaunlichen mehrstöckigen Kuchen, der von der Schauspielerin und berühmten Konditorin Jane Asher gebacken wurde.

Es war ein echtes Wiederaufbau seines Gebäudes in Montreux. Die Schweizer Stadt ist zu einem Zufluchtsort geworden, in dem er die meisten seiner letzten Monate verbrachte und seine letzte Stimme für das posthume Album Made In Heaven hinterlegte.

1990 war Freddie entschlossen, seinen Geburtstag ein letztes Mal mit Stil zu feiern, umgeben von seinen Lieben, darunter Mary Austin und Jim Hutton. Im Bild unten ist Mary an Freddies rechter Hand zu sehen. Die andere blonde Frau zu ihrer Linken ist die österreichische Schauspielerin Barbara Valentin, die Mitte der 1980er Jahre in Deutschland dem Star nahe kam.

