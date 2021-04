Frauensport auf dem Vormarsch

Auf den ersten Blick könnte die Welt des Sports von Männern dominiert werden. Der elektronische Sport für Frauen wächst jedoch weiter und greift das Patriarchat an. Die erste weibliche Mannschaft von League of Legends, Siren, debütierte 2013. Sie zielte darauf ab, die Gleichstellung der Geschlechter im Sport zu fördern. Stattdessen erhielt das Team eine schreckliche Reaktion und eine Reihe von Belästigungen. Kritik tobt über ihre Arroganz und ihre alberne Natur. Das hat andere jedoch nicht davon abgehalten, in den patriarchalischen Raum des Esports einzudringen.

Im Jahr 2019 wurde die Datenfirma Interpretieren Diese Frauen machten 30% der Esport-Zuschauer und 35% der Esport-Spieler aus. Interpretieren schlägt vor, dass diese Zahlen jedes Jahr weiter steigen. Dies zeigt, dass die Esportbranche in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen hat, um integrativer zu werden. So wählte die ESVÖ – der österreichische elektronische Sportverband – Yvonne Scheer zur offiziellen Kommissarin für die Gleichstellung der Geschlechter. Sie ist eine nationale Videospielmeisterin und eine lizenzierte elektronische Sportschiedsrichterin. Indem sie die Geschlechtergrenzen der Branche durchbricht, fördert und unterstützt sie Frauen bei der Teilnahme am Sport.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sportarten zeigen keine Studien Unterschiede in der Spielleistung zwischen Männern und Frauen.

Wenn Menschen erkennen, dass eSports keine geschlechtsspezifischen physiologischen Grenzen haben, werden Geschlechterstereotypen gelöscht. Sowohl Frauen als auch Männer können an Esportturnieren teilnehmen und professionelle Esportler werden. Die singapurische Profispielerin Amanda Lim spielt für eine rein weibliche Mannschaft namens Wir Baeters. Wie andere Teams bemühen sie sich, durch ihre Präsenz und ihre Fähigkeiten einen Einfluss auf Spielturniere zu haben. Es ist auch offensichtlich, dass Frauen im elektronischen Sport stärker vertreten sind.

“Sie können jedes Geschlecht, jede Größe, jeden Hintergrund haben und am Sport teilnehmen”, sagte Danielle Cohn auf dem Women’s Game Summit in Philadelphia, der am 13. Februar 2020 stattfand. Sie ist die Exekutivdirektorin des LIFT Labs Technology Accelerator Program bei Comcast, das von interviewt wurde Kenne deinen Wert, und sie diskutierte die Möglichkeit, ein gemischtes Umfeld im Sport zu schaffen.

Ein Anstieg des digitalen Verbrauchs macht weibliche Spieler einem breiteren Publikum zugänglich.

Das Aufkommen von technologischen Plattformen ermöglicht es erfahrenen Spielern, online zu senden. Plattformen wie Twitch und Youtube bringen Spielerinnen Anerkennung. Laut Google ist die Community der weiblichen Videospiele 2019 um 19% gewachsen. Es besteht kein Zweifel, dass Frauen zur Vielfalt des Sports beigetragen haben. Der berühmte Streamer Imane Anys, auch bekannt als “Pokimane”, hat über 7 Millionen Abonnenten auf Twitch und YouTube. Im Jahr 2021 wurde sie zur Featured Laureate in der Forbes 30 unter 30 für die Kategorie “Spiele”. Wie wir sehen werden, tauchen immer mehr weibliche Luftschlangen im Sport auf und nehmen die sogenannte patriarchalische Szene auf.

