Frankreich und Deutschland unterstützen die USA bei der vorgeschlagenen Körperschaftsteuer von mindestens 21% Nachrichten | DW

Die Finanzminister Frankreichs und Deutschlands haben ihre Bereitschaft erklärt, eine Körperschaftsteuer von mindestens 21% zu unterstützen, wie von ihrem amerikanischen Amtskollegen vorgeschlagen. Dies geht aus einem gemeinsamen Interview hervor, das in veröffentlicht wurde Zeit Zeitung am Dienstag.

Der Franzose Bruno Le Maire und der Deutsche Olaf Scholz erörterten den Europäischen Sanierungsfonds und die Entscheidung, eine Schuld in Höhe von 750 Milliarden Euro aufzunehmen, um die wirtschaftliche Erholung der Union zu beschleunigen.

Die beiden Minister sagten, sie würden einem Mindeststeuersatz von 21% zustimmen.

“Ich persönlich habe nichts gegen den amerikanischen Vorschlag”, sagte Scholz der deutschen Zeitung.

“Wenn dies das Ergebnis von Verhandlungen ist, würden wir uns auch einig sein”, fügte Le Maire hinzu.

Wie ist die europäische Position zu Körperschaftsteuersätzen?

Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat Anfang dieses Monats die vorgeschlagene Zahl für einen Körperschaftsteuersatz von mindestens 21% vorgeschlagen. Sie sagte, sie arbeite mit anderen G20-Ländern zusammen, um eine Einigung über einen Mindeststeuersatz zu erzielen.

Der Bürgermeister betonte im Interview, dass bereits ein Mindestsatz von 12,5% in Betracht gezogen wurde, während die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) neue Regeln erörterte.

Zeit fragten die beiden Minister, ob sie den Vorschlag mit ihren Kollegen in Irland, Malta und Luxemburg erörtert hätten, da diese Länder einen niedrigeren Körperschaftsteuersatz als ihre Nachbarn haben.

“Die Verhandlungen dauern an”, antwortete Scholz. “Die Höhe des Steuersatzes ist Teil dieser Diskussionen.”

Welche Rolle wird Europa in Zukunft spielen?

“Die Leute haben es satt, dass große Unternehmen ihren Anteil an Steuern nicht zahlen. Und sie haben es satt, dass digitale Unternehmen weder in Deutschland noch in Frankreich den gleichen Steuersatz wie kleine Unternehmen zahlen”, sagte Le Maire. Zielgruppe sind Technologieunternehmen wie Amazon, die zuvor mit der EU über Steuern gestritten haben.

Die beiden Finanzminister richteten ihre Aufmerksamkeit auch auf die langfristige Position Europas in der Weltwirtschaft, die sich aus der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise ergibt.

Für La Maire ist die wichtige Frage die Rolle, die Europa in einer Welt spielen wird, die vom Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China um die weltwirtschaftliche Überlegenheit geprägt ist. “Entweder bleiben wir technologisch und wirtschaftlich wettbewerbsfähig oder wir steigen in die zweite Liga ab”, sagte er.

Der Schlüssel für Scholz ist die “europäische Souveränität” und die Schaffung einer Grundlage für die Zukunft.

“Die Welt der Zukunft wird eine Welt mit 10 Millionen Einwohnern und mehreren Machtpolen sein: die Vereinigten Staaten, China, aber auch Russland und andere Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika”, sagte Scholz.

ab / nm (AFP, Reuters)