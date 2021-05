Fotos: Attitude Era WWE Star und andere porträtieren Zombies bei WrestleMania Backlash

Der frühere WWE-Tag-Team-Champion Scotty 2 Hotty gehörte zu den Talenten, die beim WrestleMania Backlash-Pay-per-View am Sonntag für das Zombies Lumberjack-Match, bei dem Damian Priest The Miz besiegte, als Zombies eingesetzt wurden. Scotty arbeitet derzeit als WWE Performance Center Coach und WWE NXT Producer.

Die anderen Zombies bestanden aus NXT-Superstars und Neulingen aus dem WWE Performance Center. Die anderen als Zombies gekleideten Wrestler waren Jake Atlas, Xyon Quinn (Daniel Vidot), Ikemen Jiro, Ari Sterling, Asher Hale, August Gray, Bronson Rechsteiner, Joe Gacy, Drew Kasper, Jacob Kasper, Cal Bloom, Matty Wahlberg und Joe Ariola. und Chance Barrow (Harlem Bravado).

Wie im Tweet unten zu sehen ist, hat Quinn enthüllt, dass er Elvis ‘Zombie spielt. Scotty und andere enthüllten auch die Zombies, die sie spielten.

Ebenso wurden die Zombie-Looks von Callosum Studios erstellt, die von Jason Baker und Tom Savini verwaltet werden. Callosum Studios hat kürzlich an Looks für “The Fiend” Bray Wyatt und andere in der WWE gearbeitet. Fractured FX Inc. arbeitete mit Callosum Studios an Zombies. Sie können die verwandten Beiträge unten mit Kommentaren der Spezialeffektkünstler Baker, Kyle Roberts und Justin Raleigh sehen.

Die WrestleMania Backlash Zombies waren ein Link für den Zombie-Raubfilm “Army of the Dead” von Zack Snyder, einem Pay-per-View-Sponsor. Dieser Film kommt diesen Freitag auf Netflix an und spielt den ehemaligen WWE-Champion Batista, der auch das WrestleMania Backlash-Intro-Video erzählte.

