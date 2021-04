Food Shows bieten den ganzen Spaß, keine Reinigung

Es ist herzerwärmend zu sehen, wie Menschen im Fernsehen köstliches Essen kochen. Sie können ohne Geschirr unter einer Decke auf dem Sofa entspannen, während Szenen mit dampfenden Tellern angenehme Erinnerungen wecken. Sie können diese hausgemachte Pasta fast mit einer langsam gekochten Tomatensauce probieren. Sie können sich den Geruch dieses Basilikums vorstellen, wenn es unter einem scharfen Messer in Bänder geschnitten wird. Wenn es schon eine Weile her ist, dass Sie Food-TV genossen haben, finden Sie hier einige neue Möglichkeiten, sich zu verwöhnen.

Das kommende Magnolia Network, angeführt von Chip und Joanna Gaines von “Fixer Upper”, bietet mehrere neue Shows mit Schwerpunkt auf Essen, die derzeit auf Discovery + zu finden sind. Die verlorene Küche zeigt Erin French und ihr rein weibliches Restaurant in Freedom, Maine. Frau French ist eine autodidaktische Köchin, die sich von den Rezepten ihrer Familie inspirieren lässt, um saisonale lokale Gerichte in einer einladenden und renovierten Mühle zu verfeinern. In einer charmanten Eigenart akzeptiert The Lost Kitchen nur Postkartenreservierungen. In der ersten Staffel entfalten sich die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das angesagte kleine Restaurant in Echtzeit, während Frau French sich mit dem sicheren Öffnen auseinandersetzt. Wird die verlorene Küche überleben? Gibt es einen Plan, private Hütten mit Holzöfen zu bauen? In sechs 45-minütigen Episoden verbinden sich bukolische Szenen aus Maines Häfen und Hofständen mit der rustikalen Ästhetik des Essens unter dem Sternenhimmel. All dies wirkt sich entspannend auf den Betrachter aus, selbst wenn Frau French und ihr Team sich bemühen, auf ihren Füßen zu denken, zu kochen und Innovationen zu entwickeln.

Ebenfalls aus dem Magnolia-Netzwerk stammt Familienessen, Gastgeber ist Starkoch Andrew Zimmern. Der sympathische Herr Zimmern stößt beim Kochen und Essen auf typische amerikanische Familien, teilt gemeinsam ihre vielfältigen Geschichten und entwickelt kulinarische Traditionen. Jede Familie ist einzigartig in der Art von Menschen, die am Tisch ankommen, ob Familie und Freunde, die ein mexikanisches Abendessen in New York City kochen, oder die Familie von Trapp – ja, die Familie von Trapp – in Stowe, Vermont, die Österreicher bedient. Klassiker neben chinesischen Knödeln. Herr Zimmern kann eine Menschenmenge mit der gleichen Geschicklichkeit bearbeiten, mit der er ein Küchenmesser schwingt, was Hitze und Witze von Fremden anzieht. Die sechs 24-minütigen Folgen der ersten Staffel werden Sie mit einem Kloß im Hals zurücklassen und hoffen, dass eines Tages Ihr eigener Tisch mit Ihren Lieben gefüllt sein wird.

Warum wir das geschrieben haben Neue Kochshows verwenden alles, von sprechenden Puppen bis hin zum charmanten Stanley Tucci, um zu zeigen, wie Essen unterhalten, erziehen und inspirieren kann.

Für Kinder und Junggebliebene gibt es viel zu lieben Waffeln + Mochi, verfügbar auf Netflix. Dieses imaginäre Abenteuer dreht sich um die Puppen Waffeln und Mochi, die dem Land der Tiefkühlkost entkommen, um ihren Traum zu verwirklichen, das Kochen mit “echt frisch lebendigem Essen” zu lernen. Sie finden einen Job in einem Supermarkt in der Warenabteilung, von dem sie nichts wissen. Zum Glück für dieses Paar ist die Besitzerin des Ladens die herzliche Michelle Obama, die zusammen mit ihrem Bienenhelfer Busy im Dachgarten arbeitet. Aber es gibt so viel zu lernen! Ist eine Tomate ein Obst oder ein Gemüse? Wie macht man eine Gurke? Das Duo reist mit einem MagiCart um die Welt, um multikulturelle Köche und Bauern zu treffen. Die Szenen mit Figuren und Puppen sind mit lustigen musikalischen Animationen durchsetzt. Die erste Staffel mit ihren 10 rasanten Episoden, die etwa 30 Minuten dauern, wird selbst diejenigen mit der kürzesten Aufmerksamkeitsspanne bezaubern.

READ Promi Big Brother 2020 Ela ist raus! Elene Lucia Ameur hat BB freiwillig verlassen Holen Sie sich die Überwachungsgeschichten, die Ihnen wichtig sind, in Ihren Posteingang.

Für diejenigen, die wieder reisen möchten, Stanley Tucci: auf der Suche nach Italien ist ein Muss Liebesbrief an das Stammhaus des Schauspielers. Herr Tucci erkundet jede Ecke der Slow-Food-Heimat, probiert Gerichte und diskutiert die Feinheiten der italienischen Küche, zum Beispiel, warum ein Sizilianer nicht wie ein Toskaner kocht. Auch wenn Sie gerade nicht auf ein authentisches italienisches Essen gehen können, können Sie zumindest Herrn Tucci beim Bummeln durch sonniges Ackerland und geschäftige Restaurantküchen zusehen. Die erste Staffel – und ihre sechs 45-minütigen Folgen – ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen auf Anfrage verfügbar.

Wenn der intensive Wettbewerb mehr Ihr Tempo ist, Spitzenkoch on Bravo startete am 18. April in die 18. Staffel, indem er sich in das doppelte Feuer einer Pandemie und sozialer Unruhen stürzte. In Portland, Oregon, erschossen, streiten sich 15 “Chefs” aus den USA darum, wer der letzte ist, der noch steht, während sie sich mit der Entlassung von Personal aus ihren Häusern befassen. In einer historischen Wendung lud die Show frühere Gewinner, Finalisten und Favoriten ein, neben Gastgeber Padma Lakshmi und den regulären Richtern Tom Colicchio und Gail Simmons als rotierende Jury zu fungieren. Das Ziel: Den Autoritätssitzen unterschiedliche Perspektiven zu bieten.