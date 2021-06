Final Fantasy XIV Save the Queen Plot “vorbei”, sagt Matsuno

Yasumi Matsuno, der die Storyline von Save the Queen: Blades of Gunnhildr erstellt hat Final Fantasy XIV: SchattenbringerSie bestätigte auf Twitter, dass die Verschwörung von Save the Queen vorbei ist. Er sagt auf Twitter, dass er weiterhin für ein weiteres Spiel schreiben wird, Details sind jedoch äußerst begrenzt.

Danke für deine Meinung.

Leider ist diese Nebengeschichte vorbei.

Gehen Sie zu einem anderen Spiel. – Yasumi Matsuno (@YasumiMatsuno) 24. Juni 2021

Matsuno erklärt etwas mehr über die Handlung von Save the Queen und wie es in anderen Interaktionen im Tweet nicht weitergeht. Als Antwort auf jemanden, der sagte, dass er dachte, Matsuno würde an zukünftigen Geschichten arbeiten, die in Dalmasca spielen, sagte Matsuno: “Leider ist dieser Plan weg.” Er stellte auch fest, dass Handlungseindrücke von Save the Queen und anderen Ivalice-Geschwindigkeiten gemischter Eindruck in Japan. Obwohl die Handlung kein zufriedenstellendes Ende im Spiel hat, sagt er, dass die Geschichte mit der Veröffentlichung der Bozja endet.

Final Fantasy XIV: Schattenbringer erhält am 21. September 2021 ein Kunstbuch mit dem Titel FFXIV Shadowbringers Die Kunst der Reflexion ~ Ungeschriebene Geschichten ~ und es wird mit einem Wind-up Runar Diener im Spiel kommen.

Der Abschluss der Handlung von Save the Queen: Blades of Gunnhildr in Final Fantasy XIV erscheint nicht im Spiel, da der Autor nicht zurückkehren wird, um weiter für ihn zu schreiben. Laut Matsuno auf Twitter ist die Verschwörung mit der Veröffentlichung der Bozja beendet. Final Fantasy XIV ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows PC verfügbar.