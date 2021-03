Filmkritik: Wir reden nicht genug über Juliette Binoche

Aus irgendeinem Grund habe ich im letzten Jahr viele Filme mit der französischen Schauspielerin Juliette Binoche gesehen. Ich weiß, dass die Leute wissen, dass sie gut ist, aber nachdem ich sie so oft gesehen habe, frage ich mich, warum wir nicht die ganze Zeit über sie reden.

Es scheint oft etwas übertrieben, die Schauspieler als „mutig“ zu bezeichnen. “Mutig” vielleicht, aber es gibt nicht viele Leute, die uns wirklich etwas zeigen, was wirklich furchterregend sein könnte. Binoche ist einer der wenigen. Ihre Fähigkeit, rohe, viszerale Emotionen so zu vermitteln, dass es so aussieht, als würde sie tatsächlich ihren eigenen persönlichen Schmerz ausnutzen, ist manchmal so unmittelbar, dass ich das Gefühl habe, ich sollte sie nicht einmal ansehen, als würde ich etwas ausspionieren, das etwas ist soll es tun. privat sein. Sie kann mit den Mundwinkeln Unsicherheit zeigen, Sturheit vermischt mit Niederlage im Raum vor ihren Augen. Sie begrüßt ihre Sexualität als 50-jährige Frau mehr als voll und ganz, wie der Science-Fiction-Film der großen französischen Regisseurin Claire Denis aus dem Jahr 2018 zeigt. Hohes Leben, in dem Binoche explizite, oft störende Fruchtbarkeitsexperimente durchführt, während er im Weltraum stationiert ist. Binoche ist noch nie auf Nummer sicher gegangen und hat mit einigen der faszinierendsten, künstlerisch ehrgeizigsten und provokantesten Regisseure seit Jahrzehnten, darunter Denis, der österreichische Filmemacher Michael Haneke und der verstorbene iranische Meister Abbas Kiarostami, so viel Arbeit geleistet.

Einer seiner Filme, der mich wirklich umgehauen hat, ist Kiarostamis. Beglaubigte Kopie ab 2010. Binoche spielt eine Frau, die einen Schriftsteller trifft, der einen Vortrag hält, und sie beginnen ein Gespräch. Was harmlos genug klingt, aber wohin das alles führt, kann einfach nicht beschrieben werden. Der Inhalt ist nicht schockierend oder so, sie reden einfach weiter, aber Kiarostami ist selten daran interessiert, Ihnen zu zeigen, wie er aussieht. Der Film nimmt eine extrem scharfe Wendung und wird sehr schwierig, aber ich konnte nicht wegsehen. Es war so, als würde man einen Schlag ausführen – zu versuchen, vorauszusehen, wohin es geht, wird Sie nur ein paar Mal verletzen. Stattdessen brauchen Sie einen Zen-Ansatz, der nur dem wehenden Wind folgt und nicht versucht, ihn zu kontrollieren. Wenn du es schaffst, ist dies ein erstaunlicher Film, und Binoche ist atemberaubend, wenn sie die Extreme von dem durchläuft, was ich bin raten Sie können mehrere Rollen aufrufen. Oder vielleicht haben sie die gleiche Rolle. Es liegt an dir.

Eine andere, die ich verehrte, ist die von Olivier Assayas Wolken von Sils Maria, in dem Binoche einen Schauspieler spielt, der sich mit der Tatsache befasst, dass sie jetzt mittleren Alters ist, da ihr eine Rolle in demselben Stück angeboten wurde, das sie im Alter von 20 Jahren zum Ruhm brachte, wird sie erst jetzt die Rolle der „älteren Frau“ spielen , “Eine Rolle, die sie einst als uninteressant und stumpf ansah. Kristen Stewart spielt ihre persönliche Assistentin im Film und die beiden Frauen zusammen sind großartig – sie verbringen einen Großteil des Films im Gespräch, da Binoche sich bemüht, die Vorteile dieser älteren Rolle zu erkennen, und Stewart versucht, die Augen seines Arbeitgebers für künstlerische Zwecke zu öffnen Möglichkeiten. Sie kann Probleme beim Sehen haben. Die Spannung und der Rhythmus zwischen ihnen hängen asymptotisch mit der Reibung in dem Raum zusammen, auf den sich Binoche vorbereitet, und die daraus resultierenden etwas verschwommenen Linien unterscheiden sich nicht ganz von dem, was wir sehen Beglaubigte Kopie, obwohl sie leichter zu verdauen sind. Binoche darf etwas angenehmer verspielt sein Wolken von Sils MariaAber zwischen ihr und Stewart wird es Ihnen schwer fallen, ein besser schauspielerisches Schaufenster zu finden.

Binoche arbeitet viel, so dass Sie sie in allen möglichen Dingen finden werden, sogar in den Godzilla-Filmen, aber ich fordere Sie auf, mehr von sich selbst als Filmzuschauer zu fordern und einige dieser riskanteren Filme zu suchen. Sie werden mit Ideen konfrontiert, die Sie möglicherweise nicht finden überall Wenn nicht, werden Sie sehen, dass Juliette Binoche wirklich eine der größten Schauspielerinnen ist, die wir haben.