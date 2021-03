Feuer am Himmel – Ashland Tidings

Grace Vinyard, 14, hat das Bild aufgenommen, das wahrscheinlich Trümmer einer Space X-Rakete zeigte, die am Donnerstag in der Atmosphäre brannte. Foto eingereicht.

Die Bewohner des Rogue Valley berichten, dass sie am Donnerstagabend eine helle Lichtshow gesehen haben, die wie ein Meteor aussah, aber wahrscheinlich Trümmer einer SpaceX-Rakete waren

Tenasi Rama Lazar glaubte, dass die Aufregung vor seinem Haus gegen 21 Uhr am Donnerstag auf etwas anderes am Anfang zurückzuführen war. Vielleicht ein Kojote. Etwas auf dem Boden, keine Parade von Lichtern, die langsam über den Nachthimmel gleiten.

Der Bewohner des Rogue Valley war drinnen, während sein Partner draußen war und sich um die Hühner und Enten der Familie auf ihrer Farm in der Nähe von Ashland kümmerte.

“Sie kam angerannt und sagte:” Oh mein Gott, komm her “, sagte Lazar am Freitag, als er telefonisch kontaktiert wurde.

Lazar stieg aus und erblickte zum ersten Mal, was die Aufmerksamkeit vieler Bewohner des pazifischen Nordwestens auf sich zog: eine glitzernde, flammende Spur von Trümmern, die sich langsam über den Himmel bewegte. Das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Seattle sagte, dass das Spektakel, obwohl es nicht bestätigt wurde, wahrscheinlich auf die Rakete Falcon 9 der zweiten Stufe von Space X zurückzuführen sei, “die nicht deorbitierte”, schrieb die Agentur auf seinem Twitter-Account.

“Basierend auf dem beobachteten Video scheint es wahrscheinlicher als ein Bolidenmeteor oder ein ähnliches Objekt zu sein, da sie sich beim Aufprall auf unsere Atmosphäre viel schneller bewegen würden”, sagte der Tweet.

Die Rakete hatte kürzlich laut Associated Press mehrere Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Eine E-Mail an SpaceX wurde am Freitag nicht sofort zurückgesendet.

Lazar schätzte, dass die Lichtshow, die er sah, drei- bis viermal so groß war wie ein Passagierflugzeug. Dies führte zu vorübergehender Stille auf seiner Farm, wobei Froschkrächzen und Insektenzwitschern erst zurückkehrten, nachdem die Lichter ausgegangen waren, sagte er.

„Es war wirklich verrückt. Und die Tatsache, dass es so ruhig war. Ruhig und langsam und aufregend “, sagte Lazar.

Jeff Vinyard aus Jacksonville und seine 14-jährige Tochter Grace kehrten gerade aus Graces Gymnastikpraxis zurück, als sie die Show sahen, die Grace als “ein Haufen riesiger, glitzernder Teile, die vom Himmel fallen” beschrieb.

“Es war ziemlich hoch in der Luft”, sagte Grace. “Dann sagte mein Vater zu mir: ‘Mach ein Foto, mach ein Foto.'”

Sie machte Fotos und Videos. Es gab viel Zeit dafür. Zuerst sah es aus wie ein Flugzeug mit eingeschalteten Landescheinwerfern.

“Es war wahrscheinlich zwischen 30 und 45 Sekunden sichtbar”, sagte Vinyard.

Die Show veranlasste viele andere Menschen in Washington und Oregon, ihre Smartphones herauszuziehen, sich anzumelden und mit der Aufnahme zu beginnen. Eine Vielzahl von Videos und Bildern wurde in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Ein Video aus Cannon Beach zeigte die Trümmer, als sie den Mond passierten. Eine andere Ansicht, die im Südwesten von Portland aufgenommen wurde, zeigte den glitzernden Pfad, der über Silhouetten von Bäumen führte.

Der Vorfall löste mehrere lokale Notrufe aus, etwa zwei Dutzend innerhalb von 15 Minuten, sagte Jeff McCamish, Verwaltungsassistent für Notfallkommunikation in Südoregon.

“Leute aus dem ganzen Tal sahen es und riefen 911 an, weil sie dachten, es sei ein Flugzeugabsturz”, sagte der Chef des Bataillons des Bezirks Nr. 3 von Jackson, Jeff Bancroft.

Fire District 3 antwortete auf einen Bericht über einen schwelenden Haufen auf einem Feld – unabhängig von herabfallenden Trümmern -, der jedoch überzeugende Beweise erforderte, sagte Bancroft.

Video von Grace Vinyard

Wenden Sie sich unter 541-776-4468 oder [email protected] an Ryan Pfeil, Chefredakteur der Mail Tribune. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @ryanpfeil.