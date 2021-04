Fast and Furios Frankfurt ist bereit für die Champions League | Sport | Deutscher Fußball und wichtige internationale Sportnachrichten DW

Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg, Deutsche Bank Park

(Kamada 8 ‘, Jovic 27’, Silva 54 ‘, Durm 61’ – Baku 6 ‘, Weghorst 46’, Philipp 85 ‘)

Nach einer Woche, in der die aktuellen Vertreter der deutschen Champions League beide frustrierende Niederlagen im Viertelfinale im Hinspiel erlitten haben, sind es wahrscheinlich die Vertreter der Bundesliga für den Wettbewerb der nächsten Saison, die an diesem Wochenende den Star gestohlen haben.

Eintracht Frankfurt und Wolfsburg zeigten von Anfang bis Ende, warum sie in der nächsten Saison immer häufiger in der Champions League spielen werden.

Für die Eagles, die letztendlich die Wölfe aufgrund ihrer Feuerkraft gezähmt haben, wäre dies ein erster Ausflug in den europäischen Elite-Wettbewerb seit dem Erreichen des ehemaligen Europapokal-Finales 1960 – obwohl das historische Rennen um das Halbfinale der Europa League 2019 sicherlich . gab einen Vorgeschmack auf Frankfurts Appetit auf kontinentale Konkurrenz.

Trotz Rückschlägen zu Beginn jeder Halbzeit blieb die Mannschaft von Adi Hütter eine ständige Bedrohung für den Gegenangriff, und der drittstärkste Angriff der Bundesliga ging ordnungsgemäß gegen die zweitbeste Verteidigung der Liga aus.

Wolfsburg hat bisher nur drei Gegentore kassiert Zweite Saisonhälfte (die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison), aber vier verschiedene Frankfurter Torschützen fanden am Samstag das Netz, als die Gastgeber zeigten, dass sie bereit für die Champions League waren.

Flug von Frankfurt

Der japanische Mittelfeldspieler Daichi Kamada schoss nach einem intelligenten Dummy zu Hause, während Luka Jovics hartes Finish zum 2: 1 noch deutlicher wurde. Andre Silva selbst erzielte in der zweiten Halbzeit sein 23. Saisontor, um Frankfurts Führung wiederherzustellen, bevor Erik Durm sein erstes Tor seit fünf Jahren erzielte.

Dies waren Tore, die von Spielern erzielt und erzielt wurden, die Frankfurts Herangehensweise an die Teambildung verkörpern, eine Bestätigung der Arbeit des scheidenden Sportdirektors Fredi Bobic und des ebenso begehrten Cheftrainers Hütter. Frankfurt hat guten Fußballern ein neues Zuhause geboten, die aus verschiedenen Gründen anderswo nicht ganz das Grün gerieben haben.

Jovic verkörpert das natürlich mehr als die meisten anderen. Nachdem er sich bei Real Madrid schwer getan hatte, hat er bereits vier Tore Rückstand auf den Verein, wo er in seiner vorherigen Amtszeit als Teil der sogenannten “Büffelherde” in Frankfurt in 75 Spielen 36 Tore erzielte.

Filip Kostic hätte den Tag vielleicht ohne fremde Hilfe beenden können, aber er ist ein großer Teil von Frankfurts europäischem Vorstoß. Nur Thomas Müller hat mehr Vorlagen (16) als der rhythmische serbische Flügelspieler (14).

Und dann ist da noch Andre Silva. Das deutsche Sportmagazin “Kicker” nannte ihn Anfang dieses Jahres “unersättlich” und es war unvermeidlich, dass der portugiesische Stürmer irgendwann in diesem Spiel ein Tor erzielen würde.

Verteidigung statt Angriff

Gleiches galt für Wolfsburger Wout Weghorst, aber sein 18. Saisontor reichte nicht aus, um den Wölfen zum Sieg zu verhelfen.

Der Niederländer war einer der ersten Wolfsburger, der sich danach den Medien stellte, und er konnte seine Enttäuschung kaum verbergen, dass sein Team nicht in der Lage war, “Abstand zwischen uns und den anderen zu schaffen”.

Trotzdem wird die Mannschaft von Oliver Glasner zum ersten Mal seit 2016 wieder in die Champions League zurückkehren.

Im Gegensatz zu Frankfurt und trotz Weghorsts Toren hängt Wolfsburgs Erfolg eher von einer soliden Abwehr als von einem besonders spektakulären Angriff ab – obwohl der Auftakt von Ridle Baku am Samstag sicherlich ziemlich spektakulär war.

READ Danzaki besiegelt einen Punkt, aber jetzt ohne Sieg in acht Spielen Ridle Baku war in dieser Saison hervorragend für Wolfsburg

Wie Frankfurt haben auch die Wölfe das Beste aus den Spielern gemacht, die unter das Radar gerutscht sind. Der österreichische Mittelfeldspieler Xaver Schlager war neben Kapitän Maximilian Arnold im Mittelfeld ruhig und unglücklich, nachdem er im vergangenen Monat erneut von Joachim Löw übersehen wurde.

Volkswagen erhöht die Unterstützung für Wolfsburg

Wolfsburg, unterstützt vom Autogiganten Volkswagen, ist neben Bayer Leverkusen und Hoffenheim eine von nur drei Ausnahmen von der 50 + 1-Eigentumsregel des deutschen Fußballs.

Durch ihre Verbindungen zu Volkswagen konnte Wolfsburg die finanziellen Verwüstungen der Pandemie besser als die meisten anderen überstehen, da die Spieler keine Lohnkürzungen vornehmen mussten.

Die Unterstützung von Volkswagen würde von 75 Millionen Euro auf 86,25 Millionen Euro pro Jahr sinken, wenn sich das Team für die Champions League qualifizieren würde – gerechtfertigt im Hinblick auf finanzielles Fairplay durch Sichtbarkeit, so eine Sportbild-Studie und die Wertsteigerung des Vereins.

Dies sollte es Wolfsburg ermöglichen, an Weghorst und Baku festzuhalten und gleichzeitig ein Team aufzubauen, das in Europa und der Bundesliga konkurrenzfähig ist – ein Balanceakt, den die meisten deutschen Vereine nicht schaffen.

Kein Wunder, dass eines der Saisonspiele am Samstag von Wolfsburg und Eintracht Frankfurt produziert wurde, zwei Teams, die nicht in der Champions League spielen. Aber die Geschichte deutet darauf hin, dass es im nächsten Jahr möglicherweise nicht so viel Spaß macht, sie diesmal zu sehen.