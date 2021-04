Fast 200 Bend Senior HS-Studenten erhalten in der ersten Klinik trotz Protesten von Gegnern COVID-19-Impfstoffe

(Update: Video hinzugefügt, Kommentare)

Kritiker sagen, Impfstoff sei “Sterilisation”

BEND, Ore. (KTVZ) – Am frühen Donnerstagmorgen versammelte sich eine Gruppe von etwa zwei Dutzend Demonstranten vor der Bend High School, um ihre Bedenken in der ersten von mehreren COVID-19-Impfkliniken zu äußern, die an den High Schools in Zentraloregon abgehalten wurden. Aber fast 200 Studenten erhielten immer noch die Schüsse, sagten Beamte.

Ab Donnerstag können junge Menschen ab 16 Jahren, die als eine der am schnellsten wachsenden COVID-19-positiven Altersgruppen des Bundesstaates gelten, ihren Impfstoff kostenlos erhalten.

Julianne Repman, Direktorin für Sicherheit und Kommunikation an den Bend-La Pine-Schulen, sagt, der Impfstoff sei ein optionaler Service, ähnlich wie das Programm für Mahlzeiten, Sport und Vereine.

Fast 4.000 Studenten sind berechtigt, an den Kliniken teilzunehmen.

Sophie Haney, eine Studentin im zweiten Jahr in Bend High, sagte, sie habe die Demonstranten gesehen, bevor sie ihren ersten Schuss bekam.

“Als ich heute Morgen zur Schule fuhr, sah ich wahrscheinlich neun Leute mit Schildern, die besagten, dass die Impfstoffe abgebrochene fötale Zellen enthielten oder dass wir keine Kaninchen testeten”, sagte Haney.

Haneys Freund Camille Lentz sah auch die Demonstranten und ihre Plakate.

“Einige von ihnen waren wie kleine Kinderreime, die sagten ‘Lass dich nicht stechen’, sagte Lentz. ‘Einige von ihnen sagten nur’ Nein ‘.”

Eltern haben per E-Mail gesendet Die Schulbehörde von Bend-La Pine äußerte Bedenken hinsichtlich des Impfstoffs – einige verärgert.

Viele haben es als Prüfpräparat bezeichnet, weil es nicht von der FDA zugelassen wurde und unter Notfallgenehmigung arbeitet.

Ein Verwandter, der nicht vor die Kamera gehen wollte, sagte zu uns: “Wir haben Tausende von Menschen, die verstehen, was in Zentraloregon und darüber hinaus vor sich geht … es ist Sterilisation.”

Aber laut Faktencheck Bemühungen Laut The Associated Press gibt es keine Beweise für eine solche Behauptung.

Laut Ellie Millan, pädiatrische Ärztliche Direktorin von Mosaic Medical, hatten am Donnerstagnachmittag etwa 75 Studenten ihre erste Impfstoffdosis erhalten.

“Wir werden diese Zahl wahrscheinlich bis zum Ende des Tages verdoppeln, angesichts der Art der Zugangszeiten vor und nach der Schule”, sagte sie. Und der Schulbezirk bestätigte, dass bis zum Ende des Tages fast 200 Impfungen durchgeführt wurden.

Millan sagt, dass sie noch planen, diese Kliniken für die nächsten 4-5 Wochen an High Schools in Zentral-Oregon zu betreiben.

“Wir spiegeln in gewisser Weise wider, was der Landkreis auf dem Messegelände getan hat, indem wir über große Impfkliniken verfügen, die den Zugang zur Gemeinde wirklich eröffnen”, sagte sie.

Jede High School wird vor Ende des Schuljahres zwei Kliniken beherbergen, so dass Schüler, die sich für eine Teilnahme entscheiden, vor dem Sommer vollständig geimpft werden können:

Bend High School: 29. April und 20. Mai

La Pine Gymnasium: 6. und 27. Mai

Mountain View Gymnasium: 4. und 25. Mai

Crook County Gymnasium: 4. und 25. Mai

Summit High School: 6. und 27. Mai

Redmond High School: 7. und 26. Mai

Ridgeview High School: 11. Mai und 1. Juni

Sisters High School: 13. Mai und 3. Juni

Madras High School: Fertiggestellt im April