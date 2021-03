Fahren Sie, um die dritte Staffel zu überleben: Lando Norris ‘erstes F1-Podium wird von Netflix erobert

In der allerletzten Runde des Großen Preises von Österreich in der vergangenen Saison fuhr Lando Norris die schnellste Runde des Rennens. Eine Runde, die ihm sein erstes Karriere-Podium sicherte, indem er das drittjüngste Podium in der Formel 1 wurde.

Der Rennmarschall verhängte gegen Lewis Hamilton eine Strafe von 5 Sekunden für seinen Kontakt mit Alex Albon. Norris überquerte die Ziellinie auf der P4-Position hinter dem Mercedes-Fahrer. Er brauchte weniger als 5 Sekunden, um das Podium zu erreichen, und er kam 4,8 Sekunden hinter Hamilton.

McLaren hat auf Twitter ein Video über Drive to Survive Staffel 3 geteilt, in dem sie uns zurück in die Garage gefahren haben, nachdem Lando die Ziellinie überquert hatte. Es waren unglaubliche Szenen, als der junge Brite und alle im Kader von Freude überwältigt waren, als der 20-Jährige sein erstes Podium gewann.

Nur noch zwei Runden, bat ihn Norris ‘Renningenieur, mit Szenario 7 fortzufahren. Hamilton war 6,5 Sekunden vor ihm. Lando ging jedoch um sein Leben, um dem Weltmeister das Podium zu stehlen. Wir können es kaum erwarten, mehr zu sehen, wenn Drive to Survive Staffel 3 heute startet.

Lando Norris dachte, er hätte sein Podiumsrennen ein wenig manipuliert

Der McLaren-Fahrer fiel innerhalb weniger Runden auf den fünften Platz. Er deutete auf Sergio Perez und der Mexikaner eilte auf der Innenlinie zu Norris. In einem Interview erklärte der Brite, wie er glaubt, seine Chancen auf das Podium ruiniert zu haben.

„Ich bin sprachlos, ich glaube, es gab einige Punkte im Rennen, an denen ich dachte, ich hätte die Dinge ein bisschen aufgerüstet. Ich bin ein paar Runden vor dem Ende Fünfter geworden, Carlos [Sainz] fast an mir vorbei. Ich habe es geschafft zu bestehen [Sergio] Perez und ich landeten auf dem Podium.

„Es war ein langes Rennen, aber ich habe weitergemacht, ich habe versucht, alles zu geben. [it was] ziemlich coole letzte paar Runden, die so viel wie möglich pushen müssen – man merkt, dass ich etwas außer Atem bin “ erwähnt der McLaren-Fahrer.

Lando Norris, der Lewis Hamilton ein Podium stahl, war einer der besten Arbeiter der Saison, die man sich wünschen konnte. Hoffentlich werden wir in dieser Saison in Bahrain weitere magische Rennen in Szenario 7 von Lando Norris sehen, da er in dieser Saison mehr Podestplätze anstrebt. Glauben Sie, dass der junge Brite in dieser Saison auch Podestplätze gewinnen wird?