Fabian Klos zu Beginn der Saison, Bayern-Spiel, Robert Lewandowski

Arminia Bielefeld kehrte diesen Sommer nach elfjähriger Abwesenheit ins Deutsche Oberhaus zurück.

Für viele Arminia-Spieler ist es die erste Bundesliga-Saison ihrer Karriere. So auch für Torjäger Fabian Klos.

Klos spricht für das “Highlight Match” gegen den FC Bayern SPORT 1 über den Saisonstart, das Duell mit Rekordmeister Robert Lewandowski und den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga.

SPORT1: Herr Klos, was ist Ihr erster kleiner Zwischenabschluss nach drei Bundesligaspielen?

Florian Klos: Im Allgemeinen gut. Wir können zufrieden sein. Abgesehen vom Ergebnis in Bremenwas unserer Meinung nach nicht passte, haben wir vernünftig angefangen.

SPORT1: Hast du gesehen, wie die Arminia mithalten?

Spule: Besonders in den drei Spielen. Aber die Saison wird etwas länger dauern als nur drei Spiele. Wir können den ersten kleinen Zwischenschluss im Winter während der nicht existierenden Winterpause ziehen, zumindest nach der ersten Saisonhälfte. Dann wollen wir sehen, wo wir stehen.

Die Bundesliga beeindruckt mit ihrer Klugheit

SPORT1: Was ist der Hauptunterschied zwischen der ersten und zweiten Liga?

Spule: Die körperlichen Anforderungen in der ersten Liga sind etwas höher als in der zweiten Liga. Wir mussten uns körperlich etwas verbessern. Das haben wir auch gemacht. Der Unterschied ist jedoch nicht so groß. Der Hauptunterschied ist die Klugheit und Klasse der einzelnen Spieler im Gegner. Aber ich bin zufrieden mit dem Team. Wir haben uns in den letzten beiden Spielen sehr gut geschlagen.

SPORT1: Wie ist es in Liga 1? Es gibt viele Stürmer, die nur in einer Liga funktionieren. Hast du eine Erklärung dafür?

Spule: Nach drei Spielen ist es definitiv zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Stürmer trifft gerne zu Beginn der Saison. Aber in den letzten Jahren konnte ich unabhängig von der Konkurrenz nicht oft ein Tor nach dem anderen von vorne erzielen. Ich werde dort nicht unruhig. Ich habe noch ein paar Spiele zu zeigen, dass ich in der Bundesliga punkten kann.

Arminia freut sich auf ein Duell mit dem FC Bayern

SPORT1: Was ist der Unterschied zwischen den Verteidigern?

Spule: Physisch ist es definitiv eine andere Ebene. Makoto Hasebe zum Beispiel ist mir in Sachen Intelligenz schon im Alter von 32 Jahren so viel überlegen. Ich kann dort sicher etwas lernen.

SPORT1: Am Wochenende treffen Sie die Bayern. Wie ist die Stimmung für eines der Highlights dieser Saison?

Spule: Entspannt und erwartungsvoll. Wir werden weder als große Favoriten ins Spiel kommen, noch werden wir groß gewinnen (lacht). Aber wir freuen uns darauf. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren ein Jahr lang hart gearbeitet, um ein Spiel wie dieses spielen zu können. Wir nähern uns dem mit größtem Respekt, aber Angst ist auch der falsche Begleiter.

Schwächen bei den Bayern zu finden ist nicht einfach

SPORT1: Haben Sie in den letzten Spielen der Bayern Schwächen gesehen oder hoffen Sie, dass die Bayern aufgrund ihres zweitägigen Rhythmus überlastet werden?

Spule: Sie haben auf dem Transfermarkt wieder mit Bedacht geschlagenso dass das Risiko einer Überarbeitung jetzt nicht so groß ist. Ich habe nicht viele Schwächen gesehen, aber ich habe unglaublich viele Stärken gesehen. Sie wissen bereits sehr gut, wo das Ziel liegt und treffen relativ regelmäßig. Es wird nicht leicht sein, dies zu vermeiden, aber wir werden unser Bestes geben.

Arminia tauscht Spiel gegen Bayern aus

SPORT1: Sollte Arminia sein Spiel gegen die Bayern ändern?

Spule: Natürlich müssen wir unser Spiel gegen die Bayern ändern. Es wäre fatal zu versuchen, Ihr Spiel gegen die absoluten Top-Teams der Liga zu pushen. Dann rennst du direkt gegen die Wand und bekommst deinen Arsch voll. Das wollen wir unbedingt vermeiden.

SPORT1: Die Bayern haben mit Robert Lewandowski vielleicht den besten Stürmer der Welt …

Spule: Vielleicht können Sie das abbrechen. Meiner Meinung nach hat der FC Bayern den mit Abstand stärksten Stürmer der Welt.

Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt

SPORT1: Was können Sie noch von ihm lernen?

Spule: Ich kann alles lernen Robert Lewandowski hat absolut keine Schwächen. Robert Lewandowski hat keine physischen, physischen, technischen oder am Ende des Tores Schwächen. Ich bin überrascht, dass er bei der FIFA keine 99 bekommen hat.

SPORT1: Ist Lewandowski dein Lieblingsstürmer?

Spule: Leider gibt es heutzutage relativ wenige klassische Center-Fanatiker. Aber wenn ich eines bauen könnte, würde es wahrscheinlich so aussehen. Ich möchte auch nicht zum Götzendienst ausarten, aber für mich gibt es keine zwei Meinungen, dass dieser Mann der beste Stürmer in der Bundesliga, in Europa und in der Welt ist. Es wird unserer Verteidigung sicherlich viel Spaß machen, ihn zu beschäftigen.

Ergebnis gegen Bayern sekundär

SPORT1: Mit welchem ​​Ergebnis könnten Sie leben? Oder kann die Leistung gegen München nicht auf dem Ergebnis basieren?

Spule: Nein, das würde ich mit dem Ergebnis nicht lösen, schon gar nicht gegen ein solches Team. Es hängt davon ab, wie wir spielen werden, wie mutig und aggressiv die Mannschaft ist. Das ist viel wichtiger. Wenn wir nach dem Spiel in der Umkleidekabine sitzen und sagen können, dass wir alles gegeben und alles versucht haben, ist das Ergebnis für mich persönlich und für viele andere zweitrangig. Natürlich verliert kein Athlet gerne, auch nicht gegen die Bayern, aber wir alle wissen, dass es eine große Aufgabe sein wird.