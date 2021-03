F Murray Abraham und “Call My Agent” -Star Stefi Celma treten dem “Magic Flute” -Film – Deadline bei

EXKLUSIV: Oscar-Preisträger F. Murray Abraham (Amadeus) und Stéfi Celma (Rufen Sie meinen Agenten an) gehören zu den Schauspielern, die sich der modernen Neuerfindung von Mozarts populärer Oper anschließen, Die magische Flöte. Der Film wird von Roland Emmerich produziert.

Grand Budapest Hotel und Land Schauspieler Abraham, der Mozarts Gegner Salieri in spielte Amadeus, wird Dr. Longbow spielen, den Direktor des Internats in Österreich. Celma wird den Charakter Papagena spielen.

Die derzeit laufende Verfilmung findet im heutigen Europa statt und erzählt die Geschichte des 17-jährigen Tim Walker, der aus London in die österreichischen Alpen geschickt wurde, um sein Gesangsstipendium im legendären Mozart-Internat zu beginnen. Dort entdeckt er eine jahrhundertealte vergessene Passage in der magischen Welt Mozarts. Die magische Flöte.

Wie bereits angekündigt, mit Jack Wolfe (Der Hexer) in der Doppelrolle des Protagonisten Tim Walker und Prince Tamino. Iwan Rheon (Spiel der Throne) wird die Rolle von Papageno spielen. Unterstützer sind unter anderem Elliot Courtiour, Niamh McCormack, Tedros Teclebrhan, Waldemar Kobus, Jeanne Goursaud, Jasmin Shakeri, Larissa Sirah Herden, Asha Banks und Amir Wilson.

Neben der gesamten Besetzung spielen Opernstars wie die französische Sopranistin Sabine Devieilhe, der französisch-mexikanische Tenor Rolando Villazón und der amerikanische Kontrabass Morris Robinson.

Der Film wird in München in den Bavaria Studios, Mozarts Geburtsort in Salzburg, London und auf den Kanarischen Inseln, gedreht.

Pic wird von Florian Sigl geleitet, der einen Hintergrund in klassischer Musik hat. Die Produzenten sind Christopher Zwickler von Flute Film und Fabian Wolfart. Der ausführende Produzent ist Roland Emmerich durch seine Centropolis Entertainment. Timm Oberwelland, Theodor Gringel, Peter Eiff und Tobias Alexander Seiffert von Tobis Film und Stefan Konarske von Quinta Media, der ebenfalls Teil der Besetzung ist, produzieren gemeinsam. Das Casting wurde von Sophie Holland Casting durchgeführt.

Die Produktion wird von nationalen und regionalen Geldgebern aus Deutschland und Österreich unterstützt, darunter der FFF Bayern, der Bayerische Bankenfonds, der Hessenfilm, die MFG Filmförderung, die Filmförderung des Landes Salzburg, der DFFF und der Filmstandort Österreich (FISA).

Der Film soll Ende 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Tobis Film veröffentlicht werden. Die deutsche Vertriebsgesellschaft Sola Media verwaltet internationale Rechte mit Ausnahme der USA, Kanadas und Frankreichs.

Der produktive Abraham gewann einen Oscar und einen Golden Globe für seine Rolle als Antonio Salieri in Milos Formans Gewinner des besten Bildes. Amadeus. Der Bühnen- und Filmstar ist bekannt für Filme wie Narbengesicht, Der Name der Rose und In Llewyn Davis. Er ist in der Comedy-Serie Apple TV + zu sehen Mythische Suche: Das Bankett des Raben.

Celma, die in allen vier Staffeln der französischen Hit-Serie mitspielte Rufen Sie meinen Agenten an ((Zehn Prozent), kürzlich in dem Netflix-Action-Thriller zu sehen Verlorene Kugel und Foto von Amazon Glückliche Momente.

Abraham wird durch innovative Künstler, Management Lautenbacher und Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo ersetzt.