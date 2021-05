Expo 2020 Dubai: Österreichische Unternehmen präsentieren auf der Veranstaltung futuristische Lösungen – News

Das ehrgeizige Architekturkonzept des österreichischen Pavillons auf der Expo 2020 Dubai wird nicht nur ein vollständiges Bild des modernen Österreich darstellen, sondern auch seine reiche Innovationsgeschichte zeigen, so ein österreichischer Beamter.

Mit dem Label „Austria Makes Sense“ unterstützt der Pavillon die Vision der Expo 2020, eine der nachhaltigsten globalen Ausstellungen aller Zeiten auszurichten. Dies wurde durch den Bau eines Pavillons erreicht, der benötigt wird

70% weniger Energie als ein konventionell klimatisiertes Gebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten und nur Unternehmen mit einer spektakulären Vision einer besseren Zukunft.

„Der nachhaltige und verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen hat in Österreich eine lange Tradition. Die Expo 2020 Dubai wird in diesem Jahr die größte Veranstaltung der Welt sein und somit ein globales Podium für die wichtigsten Themen unserer Zeit sein. Wir möchten dieses Forum nutzen, um prototypische Zukunftsszenarien für die Gebäude von morgen im Hinblick auf Klima- und Ressourceneinsparungen vorzustellen “, sagte Beatrix Karl, Generalkommissarin des Pavillons.

Der Pavillon befindet sich im Stadtteil der Möglichkeiten und kombiniert Ökologie und Technologie optimal und setzt so ein starkes Signal für den Klimaschutz. Der österreichische Pavillon konzentriert sich auch in erster Linie auf den kreativen Einsatz der Digitalisierung, der durch die Einbeziehung österreichischer Hightech-Unternehmen ermöglicht wird.

„Derzeit hinterlassen österreichische Unternehmen mit ihrer Stärke und Kreativität bleibende Eindrücke auf dem Gelände der Expo 2020 Dubai und unterstreichen mit ihren zukunftsweisenden Designs die Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens. Tatsächlich hat eine Liste verschiedener österreichischer Unternehmen bereits Spuren auf dem Gelände der Expo 2020 hinterlassen, darunter Unger Stahlbau, der Teil des Teams ist, das die vier Tore zur Expo baut. Es ist eines der erfolgreichsten Stahlbauunternehmen Österreichs auf dem Weltmarkt “, sagte der Pavillonkommissar.

Das österreichische Unternehmen Raintime, ein auf Nebeltechnologie spezialisiertes Unternehmen, ist ebenfalls Teil des Expo-Parks. Ihre Innovationen schützen den österreichischen Pavillon und sein Publikum vor der Hitze. Dieselbe Sprühtechnologie wird auch im Pavillon von Singapur zur Kühlung eingesetzt.

Drei österreichische Unternehmen bieten auf der Expo 2020 Holzbau an, darunter Rubner Holzbau, ein führender Anbieter von anspruchsvollen Holzrahmengebäuden, Stora Enso, ein Anbieter von Brettsperrholz, und Tilly, der Tischlerei und dreischichtige Paneele in Natur anbietet. Holz.

Der österreichische Künstler Thomas Medicus, der seine Glasstücke schafft, hat eine Skulptur konstruiert, die in der neu geschaffenen U-Bahnstation in der Nähe des Haupteingangs der Expo platziert wird. Um ein verstecktes Expo 2020-Logo beim Drehen des Kunstwerks alle 90 Grad erscheinen zu lassen, musste er fast 1000 handgemalte und handgeschnittene Glasfragmente erstellen, die auf 100 leere Glasstreifen verteilt waren.

Das österreichische Bauunternehmen PORR ist seit vielen Jahren in den VAE stark vertreten. Sie führten mit Belhasa Six Construct das Projekt „Deep Tunnel Storm Water System“ für die Gemeinde Dubai durch. Dieser Tunnel wird verwendet, um Grundwasser und Regenwasser zu einer Pumpstation am Meer zu leiten. Vierzig Prozent des Stadtgebiets von Dubai werden durch den Tunnel entwässert. Ein Projekt, das das Leben in Dubai definitiv verändern wird.

Mit einzigartigen neuen digitalen Diensten konzentriert sich Doka auf die Bauweise von morgen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für innovative Schalungen, Lösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Bauwesens ist Doka auch ein globaler Anbieter von Gerüstlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Schließlich setzt Helioz, ein österreichisches Sozialunternehmen, das auf dem Gebiet der Wasserdesinfektion und der Entwicklung von Klimaprojekten tätig ist, auf umweltfreundliche Lösungen für die Wasserdesinfektion. Er plant, Tausende von Familien in Indien, Afrika und Südostasien mit sauberem Trinkwasser zu versorgen.