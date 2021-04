Exklusiv: SIGNA Sports United in Gesprächen, um über SPAC-Deal-Quellen an die Öffentlichkeit zu gehen

FRANKFURT (Reuters) – Der Sportartikelhändler SIGNA Sports United, im Besitz des österreichischen Investors Rene Benko, ist in Gesprächen, um eine Fusion mit einem Blankoscheck-Unternehmen zu veröffentlichen, die das Unternehmen mit diesem Deal auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar bringen könnte.

SIGNA Sports United arbeitet mit mehreren Banken, darunter Citigroup Inc, an einer potenziellen Transaktion und befindet sich in vorläufigen Gesprächen mit SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), darunter Yucaipa Acquisition Corp.

SIGNA Sports United wird außerdem einen Vertrag zum Kauf des britischen Online-Sportgeschäfts Wiggle abschließen, das der Private-Equity-Firma Bridgepoint gehört.

Es wurde kein Deal erzielt und es gibt keine Garantie dafür, dass die Deals zum Tragen kommen, fügten sie hinzu.

SIGNA und Wiggle lehnten einen Kommentar ab. Citigroup und Yucaipa standen für einen Kommentar nicht sofort zur Verfügung.

SIGNA Sports United untersuchte 2019 eine Börsennotierung mit einem Wert von 1 Milliarde Euro, entschied sich dann aber für eine Spendenaktion, an der die asiatischen Einzelhändler Aeon Co Ltd und Central Group sowie der deutsche Versicherer R + V beteiligt waren.

PSPCs sammeln Mittel durch einen Börsengang zum Kauf eines privaten Unternehmens, das dann automatisch eine Börsennotierung erhält.

SIGNA Sports United betreibt Unternehmen wie die Online-Fahrradgeschäfte Fahrrad.de oder Bikester, den Outdoor-Warenhändler Campz und die Online-Tennisplattform Tennis-Point sowie die Mannschaftssportgeschäfte Outfitter und Stylefile.

Das Unternehmen betreibt mehr als 80 Online-Shops in 17 Ländern und erreicht jährlich über 4 Millionen Kunden. Die Gruppe rechnet für das laufende Geschäftsjahr bis September mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Dies könne sich in den nächsten vier Jahren mehr als verdoppeln.

Im Juli 2020, sagte er, stieg der Neunmonatsumsatz um 28%, als die Käufer während der Coronavirus-Pandemie mit geschlossenen Geschäften eintrafen.