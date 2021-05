EXKLUSIV China fordert die UN-Staaten nachdrücklich auf, nächste Woche nicht am Xinjiang-Event teilzunehmen

Sicherheitspersonal steht vor den Toren eines offiziellen Berufsbildungszentrums im Landkreis Huocheng, Autonome Region Xinjiang Uigurisch, China, 3. September 2018. REUTERS / Thomas Peter / File Photo

China hat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, nicht an einer Veranstaltung teilzunehmen, die Deutschland, die Vereinigten Staaten und Großbritannien für das Vorgehen gegen uigurische Muslime und andere Minderheiten in Xinjiang für nächste Woche geplant haben. Dies geht aus einer am Freitag von Reuters veröffentlichten Mitteilung hervor.

“Dies ist ein politisch motiviertes Ereignis”, schrieb Chinas UN-Mission in einer Notiz vom Donnerstag. “Wir bitten Ihre Mission, NICHT an diesem Anti-China-Event teilzunehmen.”

China beschuldigte die Organisatoren der Veranstaltung, zu der auch mehrere andere europäische Staaten sowie Australien und Kanada gehören, “Menschenrechtsfragen als politisches Instrument zu nutzen, um sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Von China wie Xinjiang aus, um Spaltungen und Turbulenzen zu schaffen.” Chinas Entwicklung stören. “

“Sie sind besessen davon, die Konfrontation mit China zu provozieren”, heißt es in der Notiz. “Das provokative Ereignis kann nur zu mehr Konfrontation führen.”

Die chinesische Mission bei den Vereinten Nationen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Botschafter der Vereinigten Staaten, Deutschlands und Großbritanniens werden am Mittwoch zusammen mit Ken Roth, Executive Director von Human Rights Watch, und Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, vor der virtuellen UN-Veranstaltung sprechen.

Ziel der Veranstaltung ist es, “zu erörtern, wie das System der Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten und die Zivilgesellschaft die Menschenrechte von Angehörigen türkischer ethnischer Gemeinschaften in Xinjiang unterstützen und verteidigen können”, heißt es in einer Einladung.

Westliche Staaten und Rechtegruppen haben die Behörden in Xinjiang beschuldigt, Uiguren in Lagern festgenommen und gefoltert zu haben, was die Vereinigten Staaten als Völkermord bezeichnet haben. Im Januar verbot Washington den Import von Baumwoll- und Tomatenprodukten aus Xinjiang wegen Vorwürfen der Zwangsarbeit.

Peking bestreitet die Anklage und beschreibt die Lager als Berufsbildungszentren zur Bekämpfung des religiösen Extremismus.

Peking hat jahrelang versucht, die Regierungen zum Schweigen zu bringen, aber diese Strategie ist kläglich gescheitert, da immer mehr Staaten nach vorne treten, um Entsetzen und Abscheu vor Chinas Verbrechen gegen Uiguren und andere türkische Muslime auszudrücken “, sagte Louis Charbonneau, Direktor von Human Rights Watch bei den Vereinten Nationen. Freitag.

