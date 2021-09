Euro-Display zeigt, dass Österreich keine Krisennation ist, sagt Clarke

Steve Clarke besteht darauf, dass Schottland nichts über den Zusammenbruch des österreichischen Wochenendes in Israel liest und sich auf einen harten Test in Wien am Dienstag vorbereitet

Die Österreicher gerieten nach einer überraschenden 2:5-Niederlage in Haifa am Samstag stark in die Kritik.

Im Ergebnis überholte Schottland die Mannschaft von Franco Foda und kletterte auf den dritten Platz in der Gruppe F der WM-Qualifikation vor dem Showdown am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion.

Clarke weigert sich, die Idee zu akzeptieren, dass ein Team aus Österreich, das Italien in der Verlängerung zur EM 2020 führte wurde plötzlich eine Nation in der Krise.

Der Schottland-Manager sagte: “Sie sind eine sehr gute Mannschaft. Sie haben es in der EM gezeigt. Sie sind aus ihrem Kader herausgekommen und haben die Italiener, die Mannschaft, die sie gewonnen hat, bis zum Ende genommen, was eine schwierige Sache ist. Es ist also ein gutes Team mit guten Spielern.

„Sie hatten ein paar Fitnessprobleme und Teamprobleme. Sie haben Spieler, die sie wahrscheinlich im Kader haben wollten, die nicht wie wir im Kader sind.

„Es ist eines dieser Dinge, mit denen man sich einfach auseinandersetzen muss. Wir werden gehen und es wird ein hartes Spiel. Es wird ein hartes Spiel für uns und ein hartes Spiel für sie. “

Clarke glaubt, dass Israels Sieg über Österreich “die Dynamik der Gruppe verändert hat”.

Er sagte: Es war ein sehr seltsames Spiel. Objektiv betrachtet hätte es zur Halbzeit gegen Österreich 4:3 oder 5:3 stehen können. Sie hatten in der ersten Halbzeit einige gute Chancen, nutzten sie aber nicht. Israel war klinisch.

„Vielleicht war es für einige ein unerwartetes Ergebnis, aber das letzte Mal, dass Österreich in Israel in einem Spiel der Nations League vor einigen Jahren gespielt hat, hat Israel sie mit 4: 2 besiegt, es gibt also einen Präzedenzfall.

„Die Österreicher werden dieses Spiel jetzt als ein Spiel sehen, das sie gewinnen müssen. Es ist ein wichtiges Spiel im Kader, aber sie sind alle wichtig. Wir alle suchen nach Punkten.

Da Schottland scheinbar in einem Dreikampf mit Israel und Österreich um den zweiten Platz hinter Dänemark kämpft, versteht Clarke, wie wichtig es ist, eine Niederlage in Wien zu vermeiden.

Er sagte: „Ich dachte, Moldawien wäre ein ziemlich wichtiges Spiel. Wir mussten dort drei Punkte holen, und das haben wir getan. Es ist nur ein weiteres Spiel, das im Kader wichtig ist.

“Ich dachte immer, es wäre eine Gruppe, in der die Mannschaften punkten können, und ich denke, die Dynamik der Gruppe hat sich mit Israel gegen Österreich verändert. In der Qualifikation kann jeder Punkt für das Endziel wichtig sein.”

“Es gibt so viele Ergebnisse, die in die eine oder andere Richtung gehen können, daher ist es am besten, sich nur auf dieses Spiel zu konzentrieren, nach einer guten Leistung zu suchen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.”

Clarke hat Hibs-Verteidiger Paul McGinn in seinen Kader aufgenommen, nachdem er Nathan Patterson, Kenny McLean und Ryan Fraser verletzt hatte.

Er sagte: „Ich sagte nach dem Spiel am Samstag, dass ich sieben oder acht Zweifel habe, also bedeutet eine Niederlage von drei zumindest vier oder fünf erfolgreich.

„Angesichts der Wende und des (Coronavirus-)Testplans ist es zu diesem Zeitpunkt fast unmöglich, Spieler zu gewinnen.

“Paul ist nicht der erste, den wir während des Camps anzurufen versuchten, aber er war der erste, den wir erreicht haben, also sind wir Paul dankbar, dass er sich zur Verfügung gestellt und durch die Reifen gesprungen ist, um sicherzustellen, dass er Teil des Teams ist .