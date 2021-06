EU-Krise als deutsches Gerichtsurteil existenzbedrohend für den Block: „Keine Union mehr“ | Vereinigtes Königreich | Neu

Die EU hat in den letzten Wochen angespannte Spaltungen erlebt, als sich die Mitgliedstaaten wegen der Anti-LGBT-Politik ihrer Regierung an Ungarn wenden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wurde wegen eines Gesetzes verurteilt, das es Schwulen untersagt, in Bildungs- und Unterhaltungsinhalten für Minderjährige gezeigt zu werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben ihre Gefühle deutlich gemacht, und der niederländische Premierminister Mark Rutte warnte: „Ungarn hat keinen Platz mehr in der EU. Dies fiel mit einer Meinungsverschiedenheit über einen deutsch-französischen Plan zur Wiederaufnahme der Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen, der auf einem EU-Gipfel abgelehnt wurde.