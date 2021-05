Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Netflix das Netflix der Spiele sein will

Netflix hat manchmal einen Sprung ins Spiel gewagt, vielleicht mit dem Erfolgsfilm „Choose Your Own Adventure“. Schwarzer Spiegel: Bandersnatch als das auffälligste Beispiel. Laut mehreren Berichten der letzten Tage könnte der Streaming-Riese mit einem neuen Set für Netflix-Abonnenten weiter in das Spiel vordringen.

Information hatte die erster Bericht Freitagund schreibt, dass Netflix eine Führungskraft einstellen möchte, um die neuen Spielbemühungen zu überwachen, und dass das Unternehmen ein Spielset in Betracht zieht, das Apple Arcade ähnelt. (Stunden später, Reuters bestätigt dass ein Game Director eine geplante Einstellung bei Netflix ist.) Das Unternehmen hat sich auch dafür entschieden, keine Anzeigen in Spiele aufzunehmen, so Information. Aber Information sagte auch, dass Netflix ‘Pläne sich noch “sehr weiterentwickeln”.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht wurde jedoch Axios teilte mehr Details von seine eigenen Berichte. EIN Axios Die Quelle sagte, sie betrachte den bevorstehenden Dienst, der Netflix-Abonnenten angeboten werden würde, als ein „kleines Apple Arcade-Paket“, das sowohl eine lizenzierte Netflix-IP als auch Spiele enthalten würde, die von unabhängigen Studios bestellt wurden. Der Dienst könnte jedoch eine Lösung sein, “vielleicht im Jahr 2022 gestartet”.

Obwohl Netflix die mögliche Ausweitung seiner Spielbemühungen in einer von beiden veröffentlichten Erklärung nicht öffentlich bestätigt hat Information und Polygonhat das Unternehmen die Tür offen gelassen für die Idee, dass es tatsächlich plant, mehr mit Spielen zu tun:

Unsere Mitglieder schätzen die Vielfalt und Qualität unserer Inhalte. Aus diesem Grund haben wir unser Angebot kontinuierlich erweitert – von Serien über Dokumentarfilme, Filme, Originale in Landessprache bis hin zu Reality-TV. Mitglieder genießen es auch, direkter mit den Geschichten zu interagieren, die sie lieben – durch interaktive Shows wie Bandersnatch und Du gegen Wild, oder Spiele basierend auf Komische Dinge, Das Papierhaus und An alle Jungs. Wir freuen uns, mehr mit interaktiver Unterhaltung zu tun.

Netflix hat viel Titel, die auf gängigen Videospielen basieren, die derzeit verfügbar sind oder sich in der Entwicklung befinden, wie z Castlevania, Resident Evil, und Der Hexer (Welches ist eine der größten Shows von Netflix), so sieht das Unternehmen den Wert von Videospielen eindeutig als IP. Es ist nicht seltsam zu glauben, dass das Unternehmen seine Serien über neue Spiele vermarkten oder im ultimativen Ouroboros ein neues Spiel entwickeln möchte, das letztendlich zu einem neuen wird. Netflix in der Zukunft zeigen.

Netflix schien 2019 auf dem Weg zu sein – es hatte sich mit Telltale Games zusammengetan ein Geheimnis Komische Dinge totes Spiel vor Ankündigungmit einer Quelle, die erzählt Die Kante “Netflix hatte gerade den Weltraum betreten und hatte noch keine Spielgruppe.” Geschichten erzählen Minecraft: Story-Modus überlebte jedoch und ist zumindest teilweise noch spielbar jetzt auf netflix.

Viele Unternehmen versuchen, einen Dienst namens “Netflix, aber für Spiele” zu erstellen. Apple Arcade und Xbox Game Pass sind nur zwei, die mir in den Sinn kommen. Aber diese Berichte und Netflix ‘merkwürdige Nichtverleugnung legen nahe, dass Netflix diesmal vielleicht sein eigenes Mittagessen essen möchte.