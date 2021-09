Es gibt 15,2 Millionen Juden auf der Welt – Daten der Jewish Agency

Nach Angaben der Jewish Agency for Israel am Samstagabend zuvor leben schätzungsweise 15,2 Millionen Juden auf der Welt. Rosch Haschana das jüdische Neujahr bringend, berichtete Walla.

Den Daten zufolge leben etwa 6.930.000 Juden in Israel, das sind etwa 45% der jüdischen Weltbevölkerung und etwa 79% der israelischen Bevölkerung.

Die Mehrheit der Juden lebt außerhalb Israels. Von dieser Diaspora-Bevölkerung leben etwa sechs Millionen in den Vereinigten Staaten.

Frankreichs jüdische Bevölkerung beträgt 446.000 und ist damit die drittgrößte nach den Vereinigten Staaten, basierend auf Jüdische Agentur , so Walla. Es folgen Kanada mit 393.500, Großbritannien mit 292.000, Argentinien mit 175.000, Russland mit 150.000 und Deutschland mit 118.000.

In Bezug auf die muslimische Welt ist die Türkei mit 14.500 das Land mit der größten jüdischen Bevölkerung. Als nächstes kommen der Iran mit 9.500, Marokko mit 2.000 und Tunesien mit 1.000.

Diese von Professor Sergio Della Pergola von der Hebräischen Universität Jerusalem zusammengestellten Daten umfassen jedoch laut Walla nur diejenigen, die sich als jüdisch und keine andere religiöse Identität identifizieren. Würden alle diejenigen einbezogen, die aufgrund ihrer Qualifikation für das israelische Rückkehrgesetz als Juden identifiziert würden, würde die jüdische Weltbevölkerung 25,3 Millionen betragen.