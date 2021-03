Erinnerung: Heute ist der Tag – Mario 3D All-Stars, Mario Bros. 35 und höher werden endgültig eingestellt

Einer der heißesten Gesprächsthemen in der Nintendosphäre in diesem Jahr geht zu Ende, da wir endlich am 31. März angekommen sind, auch bekannt als „Mario Doomsday“.

Ja, nachdem wir monatelang darüber gesprochen und uns gefragt haben, was es für die Zukunft von Nintendo bedeutet, ist heute der Tag, an dem Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35, das Super Mario Game & Watch Systemund alle Waren von Super Mario Bros. 35 werden vollständig aus dem Verkauf genommen. Super Mario Schöpferhat auch seine Online-Dienste geschlossen, und selbst Feueremblem: Schattendrache & die Klinge des Lichts ist geopfert werden, auch.

Während du Leistung finden ein oder zwei Möglichkeiten Um Super Mario 3D All-Stars nach der Apokalypse zu ergattern, würde es nicht schaden, eines der oben genannten Produkte zu kaufen, solange Sie noch die Chance haben. Hier ist Nintendos offizielle Benachrichtigung, wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen:

„Das 35-jährige Jubiläum von Super Mario Bros. endet am 31. März 2021. Nach diesem Datum verfallen die folgenden zeitlich begrenzten Produkte und Dienstleistungen, die in besonderer Anerkennung des 35-jährigen Jubiläums von Super Mario Bros. veröffentlicht wurden, oder werden aus dem Verkauf genommen.

Die digitale Version von Super Mario 3D All-Stars ist bis zum 31. März 2021 verfügbar. Wenn Sie die digitale Version vor dem 31. März 2021 gekauft haben, können Sie die Software nach diesem Datum erneut herunterladen, wenn sie archiviert oder von Ihrer Konsole entfernt wurde. Die physische Version von Super Mario 3D All-Stars ist bei Ihren örtlichen Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort nach der aktuellen Verfügbarkeit. das Super Mario Bros. 35 Der Dienst endet am 31. März 2021 und kann nicht mehr gespielt werden, selbst wenn Sie das Spiel noch auf Ihre Nintendo Switch-Konsole heruntergeladen haben. das Game & Watch: Super Mario Bros.-System wird bis zum 31. März 2021 weiterhin an Einzelhändler geliefert und kann gekauft werden, solange der Vorrat reicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort nach Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit. Kleidung und andere Produkte aus der Super Mario Bros. 35th Anniversary Collection Der offizielle britische Store von Nintendo wird am 31. März 2021 aus dem Verkauf genommen. “

Bis dann, Mario. Es war schön dich zu kennen.