Emilia Clarke trägt Tupfen auf dem roten Teppich für die Premiere von Rare Beasts

Emilia Clarke sah elegant aus in einem rot-schwarzen Tupfenkleid, als sie zur Premiere von auf dem roten Teppich ankam Seltene Bestien in London letzte Nacht (21. Mai).

das Game of Thrones der Stern unterstützt Billie Piperdas von der Kritik gefeierte Regiedebüt, eine satirische Anti-Rom-Com, in der auch Piper mitspielt Tabu Schauspieler Leo Bill.

Clarke wurde von begleitet Die Schlangevon Jenna ColemanNach der Premiere im Everyman Theatre in Broadgate stehen die Schauspielerinnen Piper so nahe wie möglich, während sie sich auf soziale Distanz einlassen.

David M. BenettGetty Images

das Ich hasse Suzie Der Star, atemberaubend in einem trägerlosen silbernen Kleid, spielt Mandy in der unkonventionellen Liebesgeschichte, einer ehrgeizigen und ehrgeizigen alleinerziehenden Mutter, die sich in einen Traditionalisten namens Pete (gespielt von Bill) verliebt.

David M. BenettGetty Images

Piper sprach über die Inspiration hinter ihrem Film, der darauf abzielt, romantische Comedy-Klischees auf den Kopf zu stellen, und diskutierte die Herausforderungen des “Lebens und Arbeitens in einer Männerwelt” und die unglaublich hohen Standards, an die Frauen gehalten werden.

“Es gibt die Botschaft, dass man alles haben und alles tun kann und dass es nicht ausreicht, nur den Arbeitstag zu überstehen – man muss auch wirklich erfolgreich und brillant sein”, sagte sie. U-Bahn.

„Ich glaube, ich akzeptiere männliche Unterdrückung. Ich weiß viel davon, auch in seiner passivsten Form. Ich untersuche, dass ich jetzt eine Frau in den Dreißigern bin, die so lange in der Welt eines Mannes gelebt und gearbeitet hat. “”

In der Zwischenzeit hatte Clarke eine Pause von den Dreharbeiten für die kommende Marvel-Serie eingelegt. Geheime Invasion, die Fury und Talos folgen, während sie versuchen, die Skrulls aufzuhalten, die die höchsten Ebenen des Marvel-Universums infiltriert haben.

Clarke spielt nebenher Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Ben Mendelsohn und Samuel L. Jackson.

