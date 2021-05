Elon Musks SpaceX plant den ersten Orbitalflug von Starship

Elon Musk’s SpaceX Pläne für den ersten Orbital-Testflug seiner 160-Fuß-Raumschiff-Rakete wurden in einer am Donnerstag veröffentlichten Akte der Federal Communications Commission veröffentlicht.

Gemäß PläneDer Testflug wird von den Einrichtungen des Unternehmens in Boca Chica, Texas, aus durchgeführt. Das abseilende Bein wird sich ungefähr drei Minuten durch Flug und Landung im Golf von Mexiko, ungefähr 20 Meilen von der Küste entfernt, trennen.

Das Raumschiff wird dann weiter zwischen der Straße von Florida fliegen und die Umlaufbahn erreichen, bis es eine motorisierte, gezielte Landung etwa 100 km vor der Nordwestküste von Kauai “in einer weichen Landung” durchführt, heißt es in der Mappe.

SPACEX SN11 STARSHIP PROTOTYPE BEWEGT, UM DAS PAD IN TEXAS VOR DEM NÄCHSTEN TESTFLUG ZU STARTEN

Der gesamte Flug wird voraussichtlich ca. 90 Minuten dauern. Die maximale Höhe, die das Raumschiff erreicht, wird voraussichtlich ungefähr 72 Meilen betragen.

In dem Dokument wurde kein bestimmtes Datum für den Testflug angegeben. Gwynne Shotwell, Präsident von Musk und SpaceX, hat zuvor gesagt, dass dies bereits später in diesem Jahr oder erst im März 2022 geschehen könnte.

SpaceX sagte, sein Ziel beim Orbitalflug sei es, mehr über die Eingabedynamik zu erfahren und besser zu verstehen, was das Fahrzeug in einem Flugregime erlebt. SpaceX sagte, dass die gesammelten Daten auf das Fahrzeugdesign angewendet werden und es dem Unternehmen ermöglichen werden, bessere Modelle für die Verwendung in internen Simulationen zu entwerfen.

Die FCC-Einreichung erfolgt nach SpaceX erfolgreich gelandet sein fünfter Flugtest Anfang dieses Monats. Das nicht ausgerüstete Raumschiff SN15 wurde von SpaceX in Boca Chica aus gestartet. Während des sechsminütigen Fluges stieg das Raumschiff in die Höhe, führte ein „Bauchflop“ -Manöver durch und richtete sich schließlich auf, bevor es vertikal landete.

James Leggate von FOX Business hat zu diesem Bericht beigetragen.