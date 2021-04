Elon Musk stellt “mehrere Tausend” ein, um bei SpaceX Starbase in Texas zu arbeiten

Musk hat getwittert, dass er mehr Personal benötigt und 30 Millionen US-Dollar an die Community spendet, in der SpaceX seinen Prototyp Mars-Raketen startet.

Bild: iStock / Andrei Stanescu

Wenn Sie ein Ingenieur, Techniker oder Bauunternehmer sind, der bereit ist, in die Region Brownsville / South Padre, TX, umzuziehen, hat Elon Musk den Job für Sie.

Musk twitterte am Dienstag, dass er Mitarbeiter bei SpaceX suchte, und in weniger als 24 Stunden erhielt sein Beitrag über 162.000 Likes und über 20.000 Retweets. Dies folgt auf Musks Ankündigung, 20 Millionen US-Dollar an Schulen in Cameron County und 10 Millionen US-Dollar an die Stadt Brownsville für die Revitalisierung der Innenstadt zu spenden. Brownsville ist der Sitz von Cameron County und die Qualität der Schulen ist für jeden mit Kindern immer ein großer Anziehungspunkt.

SEHEN: Elon Musk und der Tesla-Kult: Wie ein Tech-Startup die Autoindustrie im Kern erschütterte (Kostenloser PDF-Download von TechRepublic)

Musk twitterte: “Bitte ziehen Sie in Betracht, nach Starbase oder in die Region Brownsville / South Padre in Texas zu ziehen, und ermutigen Sie Ihre Freunde, dies zu tun! Der Rekrutierungsbedarf von SpaceX für Ingenieure, Techniker, Bauherren und Mitarbeiter, die von grundlegender Unterstützung aller Art profitieren, steigt rapide.”

Bild: Teena Maddox / TechRepublic

Sternenbasis ist das, was Musk vorgeschlagen hat, um Boca Chica Village umzubenennen, wo sich die Startanlage von SpaceX befindet. Derzeit ist Boca Chica eine kleine Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit in Cameron County.

Es gibt derzeit mehr als 1000 Stellenangebote veröffentlicht für SpaceX, 109 davon in Brownsville, und vier Positionen befinden sich möglicherweise in Brownsville oder Hawthorne, Kalifornien. Brownsville Jobs reichen von Senior-Software-Entwickler und ein Spezialist für thermische Geräte hat ein Bauingenieur für den Hitzeschild des Raumschiffs a Bauprojektleiter, ein Installateurund sogar a Barista, der mindestens drei Jahre Erfahrung für den sechsmonatigen Auftritt benötigt.

Die Aktivitäten am Standort Boca Chica SpaceX nehmen weiter zu. das Bericht der Federal Aviation Administration am 17. März: “SpaceX schlägt vor, Starship / Super Heavy-Startoperationen vom Startplatz Boca Chica in Cameron County, Texas, aus durchzuführen. SpaceX muss eine experimentelle Genehmigung (en) und / oder eine Fahrzeugführerlizenz beim FAA-Büro beantragen und erhalten of Commercial Space Transportation, um das Super Heavy-Raumschiff / Launcher zu betreiben. “

Die Dienstagsbeiträge von Musk kamen Stunden, nachdem der SpaceX-Prototyp der Mars Starship SN11-Rakete vor dem Aufsetzen in Boca Chica gebrochen war.

Die SN11 war die vierte SpaceX-Rakete, die versagte. Die ersten beiden Prototypen, SN8 und SN9, explodierten dramatisch auf dem Pad. Der nächste Prototyp, SN10, landete sicher, zerfiel jedoch sechs Minuten nach dem Aufsetzen. nach CNET.

Best of the Week Newsletter Unsere Redakteure heben TechRepublic-Artikel, -Downloads und -Galerien hervor, die Sie nicht verpassen dürfen, um stets über die neuesten IT-Nachrichten, Innovationen und Tipps informiert zu sein. Freitags registrieren Sie sich heute

Schauen Sie auch