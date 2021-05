Elon Musk sagt, SpaceX könnte Starship nach der historischen Landung zurückweisen

Aktualisieren: CEO Elon Musk sagt, SpaceX “könnte versuchen, SN15 bald wieder aufzunehmen”, nachdem es das erste Raumschiff ist, das erfolgreich eine große Höhe startet und die Landung überlebt. Mit anderen Worten, SpaceX könnte kurz davor stehen, eine lange und erfolgreiche Zukunft der Wiederverwendbarkeit von Starship zu starten.

Könnte versuchen, SN15 bald zu refly – Elon Musk (@elonmusk) 7. Mai 2021

Weniger als sechs Monate nach Beginn der Höhenflugtests gelang es SpaceX, ein einteiliges Prototyp-Raumschiff in Originalgröße zu landen, was dem Unternehmen die erste echte Gelegenheit gab, ein fliegendes Fahrzeug mit Klappen, einer Nase und drei Raptor-Triebwerken zu inspizieren .

Dieser spektakuläre Erfolg wird SpaceX gleichzeitig eine Fülle von Daten aller an Bord befindlichen Kameras und Datenlogger sowie die physische Verfassung des Raumschiffs selbst liefern – einschließlich drei Raptor-Triebwerke mit mehreren Minuten Flugzeit. Während SpaceX wahrscheinlich bereits viel aus der Lufttelemetrie und den Trümmern von Starships SN8 bis SN11 bestimmen konnte, verfügt es jetzt über einen praktisch unversehrten, großflächigen und originalgetreuen Prototyp, der wirklich mit einer theoretischeren Technik verglichen und kontrastiert werden kann. und Flugleistungsmodelle.

Vielleicht noch wichtiger ist jedoch, dass der Erfolg von SN15 auch die Frage aufwirft: Wie geht es mit SpaceX und seinem Starship-Programm weiter?

Die Realität ist, dass die Dinge in eine beliebige Anzahl von Richtungen gehen können, abhängig vom Zustand des Starship SN15 und dem Erfolg von SpaceX, der den Flug tatsächlich bestimmt. Wenn Starship SN15 und seine Panzer, Klappen und Raptors in einwandfreiem Zustand sind, ist es nicht unmöglich sich vorzustellen, dass SpaceX das tun könnte, was es nach dem nahezu vollständigen Erfolg von Starship SN8 getan hat, und die Prototypen von Starship SN17, SN18 und SN19 vor dem Beginn der Arbeiten. . Obwohl dies unwahrscheinlich ist, könnte SN15 in diesem Szenario sogar ein zweites Mal fliegen.

Starship SN16 ist in jeder Hinsicht vollständig. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Das Raumschiff SN16 ist bereits mehr oder weniger vollständig und könnte in der nächsten Woche problemlos auf die Startrampe rollen. Es besteht eine gute Chance, dass SpaceX SN16 verwendet, um (hoffentlich) den spektakulären Erfolg von Starship SN15 zu wiederholen und zweifelsfrei zu beweisen, dass das aktuelle Design des Fahrzeugs die Probleme gelöst hat, die SN8 zu SN11 verurteilt haben. Mit dem Starship-Programm von SpaceX ist jedoch fast alles möglich – insbesondere in einer Zeit, in der CEO Elon Musk offenbar ernsthaft über eine Riesenturm mit Armen Ersetzen der Landebeine.

Inzwischen hat Musk selbst bestätigt, dass SpaceX auf ein Ziel von hinarbeitet starte Starship zum ersten Mal in den Orbit durch Juli 2021. Beginnend mit dem Starship SN20 werden bei diesen ersten Orbitalflugtests Prototypen von Starship mit noch mehr Upgrades verwendet, die über die „Hunderte von Upgrades“ von SN15 hinausgehen. Es ist unklar, wie nahe die Upgrades sind, die erforderlich sind, um vom SN15-Design zu einem umlaufbahnfähigen Raumschiff zu gelangen, aber mindestens muss SpaceX Orbitalschiffe mit einem vollständigen Hitzeschild und drei neuen Raptoren ausstatten, die unter Vakuum über drei Meeresspiegeln optimiert sind Motoren, die bereits auf SN8 bis SN15 pilotiert wurden.

Musk hat angedeutet, dass die Wiederherstellung eines Prototyp-Raumfahrzeugs aus der Umlaufbahn vor dem ersten Erfolg mehrere fehlgeschlagene Versuche erfordern könnte. In diesem Sinne hat SpaceX seine Arbeit darauf ausgerichtet, da Starship das schwerste Orbital-Raumschiff sein wird, das jemals aus der Ferne gestartet wurde. Im Gegensatz zum Space-Shuttle-Orbiter von rund 100 Tonnen wird SpaceX bei den ersten Orbitalflugtests von Starship nicht das Leben von Astronauten spielen, was viel mehr Raum für Unsicherheit und Risikobereitschaft lässt.

Abgesehen von Starship selbst muss SpaceX noch einen flugfertigen Prototyp eines Super Heavy-Triebwerks fertigstellen oder testen, und die Starters-Startanlagen der Orbitalklasse des Unternehmens sind noch lange nicht fertig. Viel Räume Super Heavy BN2- und BN3-Booster sind fertig und warten auf Integration und SpaceX besitzt hat in den letzten sechs Monaten große Fortschritte an diesem Orbitalstartort gemacht, aber es sind mit ziemlicher Sicherheit noch Monate Arbeit übrig, bevor eine der entscheidenden Komponenten für Orbitalstartversuche bereit ist.

Im Moment müssen wir nur abwarten, was mit den Starship SN15 und SN16 passiert.