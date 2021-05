Elon Musk beantwortet Beneil Dariushs Anruf bei UFC 262 für einen Tesla

Beneil Dariush feierte gestern Abend (Samstag, 15. Mai 2021) den größten Sieg seiner Karriere als Mixed Martial Arts (MMA) bei UFC 262 und besiegte Tony Ferguson durch eine dominante Drei-Runden-Entscheidung. Nach dem Kampf gab Joe Rogan ihm die Möglichkeit anzurufen, wen er wollte … und vor wem warnte Dariush? Nicht Conor McGregor. Nicht der Gewinner des vakanten UFC Lightweight-Titelkampfs später in dieser Nacht.

Nein, Dariush hat angerufen … Elon Musk.

“Joe, ich rufe deinen Kumpel Elon an”, schrie Dariush. “Elon Musk! Wo ist mein Auto, Bruder? Ich habe sechs Monate gewartet! Ich habe ein Baby! Ich brauche ein gutes Auto! Ich muss meine Tochter beschützen! Lass uns gehen, Elon! Gib mir mein Auto!

Dariush erweiterte seinen Anspruch während der UFC 262-Pressekonferenz nach dem Kampf (schau es dir hier an).

“Dezember bestelle ich meine [Tesla] Auto «, sagte Beneil. „Ich bestelle das sicherste Auto, das beste Auto für meine schwangere Frau. Und ich warte immer noch! Elon, mein Bruder, was ist los? Du hast mir gesagt, dass der März im Juni stattfindet. Ich will mein Auto. Komm schon Kumpel. Großer Fan, großer Fan. Aber es ist ein Mangel an Respekt.

Für jeden, der aufpasst, sind Teslas Verzögerungen nichts Neues. Das Unternehmen hat jahrelang Probleme, seine Produktionslinie schnell genug in Betrieb zu nehmen, um die Nachfrage zu befriedigen. Die neuen Modelle S und X, die im Februar erscheinen sollten, waren noch nicht im April eingetroffen, und viele Leute, die Autos bestellten, sahen, dass ihre erwarteten Liefertermine auf Juni oder Juli verschoben wurden.

Der offizielle Grund: Teileknappheit aufgrund von Problemen mit der Lieferkette.

Was auch immer der Grund sein mag, es sieht so aus, als hätte sich Dariush gerade an der Spitze befunden. Moschus kann sein Finger am Puls der UFC sein oder auch nicht – er besuchte die UFC 227 und seine Freundin Grimes ist es ein großer Fan von weiblicher MMA – aber er behält Tesla-Nachrichten auf jeden Fall im Auge.

Er sah Dariushs Anruf über den Twitter-Account von Tesla Hype und antwortete:

Kommt bald. Entschuldigung für die Verspätung! – Elon Musk (@elonmusk) 16. Mai 2021

So lass uns gehen …

Nutze deine Zeit auf dem Siegesmikrofon mit Bedacht. Verwenden Sie es für frag Miley Cyrus nach einem Date, oder holen Sie sich Ihr Tesla-Auto etwas früher. Verwenden Sie es, um einen Kampf zu sichern, obwohl es ehrlich gesagt jetzt ein bisschen einfach und alt aussieht. Verwenden Sie es einfach, denn heutzutage wissen Sie nie, was funktionieren wird, wenn Sie bereit sind, Ihren Schuss zu schießen.

