Eine Welle von Viren und ein Mangel an Teilen dämpfen den Optimismus deutscher Unternehmen

FRANKFURT, Deutschland – Ein genau beobachteter Indikator für die Geschäftsaussichten Deutschlands stieg im April kaum an, als die dritte Welle von Coronavirus-Infektionen den Optimismus über das Tempo der Erholung nach der Pandemie dämpfte.

Der am Montag veröffentlichte Ifo-Index stieg von 96,6 Punkten im März auf 96,8 Punkte. Die Unternehmen beurteilten die aktuellen Bedingungen als besser, zeigten sich jedoch für die nächsten sechs Monate weniger optimistisch.

Deutschland befindet sich zusammen mit dem Rest Europas in einem erneuten Kampf mit höheren Infektionsraten, da eine Variante, die sich leichter ausbreitet, zur dominierenden Belastung geworden ist. Mehr als 5.000 Menschen sind auf der Intensivstation mit COVID-19, der durch das Virus verursachten Krankheit.

Das in München ansässige Ifo-Institut stellte als erschwerenden Faktor fest, dass rund 45% der Industrieunternehmen auch Engpässe bei den Zulieferern meldeten, am meisten seit 1991. Automobilunternehmen sahen einen Mangel an Halbleitern, der sie zwang, die Produktion einzudämmen. Wirtschaftswissenschaftler erwarten gegen Ende des Jahres nach der Beschleunigung der Impfkampagnen eine deutliche Erholung in Richtung eines normaleren Aktivitätsniveaus.

“Der Ifo-Index vom April deutet auf eine Pause in der deutschen Erholung hin, da die Sperrungen anhalten”, sagte Carsten Brzeski, globaler Makrochef bei der ING Bank. “Die Aussichten für eine starke Erholung in der zweiten Jahreshälfte bleiben jedoch bestehen.”