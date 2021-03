Ein Toter, fünf Verletzte in der Bibliothek von Vancouver erstochen, Verdächtiger in Gewahrsam

NORTH VANCOUVER, Kanada – Bei einem Messerstich in einer öffentlichen Bibliothek in der Nähe eines geschäftigen Einkaufsviertels in einem Vorort von Vancouver wurde am Samstag eine Frau getötet und fünf weitere verletzt. Die Polizei sagte, der einzige Verdächtige sei in Haft.

Der Angriff ereignete sich am frühen Nachmittag und die Ermittler riefen Zeugen an, insbesondere diejenigen, die Videos gedreht hatten, die dann in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

“Wir haben sechs Opfer, die Stichwunden erlitten haben. Wir haben ein Opfer, das leider Verletzungen erlegen ist. Dieses Opfer ist weiblich”, sagte Sgt. Frank Jang vom Integrated Homicide Investigation Team berichtete auf einer Pressekonferenz der Canadian Broadcasting Corp.

“Wir glauben, wir haben den einzigen Verdächtigen in Gewahrsam … Offensichtlich ist die Frage, warum dies passiert ist”, sagte Jang Reportern außerhalb der Bibliothek, in der der Angriff stattfand.

Ein Zeuge, Steve Mossop, sagte, er und sein Partner hätten im Verkehr angehalten, als sie eine blutige Frau sahen, die ihnen erzählte, sie sei gerade erstochen worden. Sie sahen dann mehrere Opfer innerhalb von 100 Metern voneinander, sagte er.

“Es gab einen Mann, es gab eine ältere Frau, es gab eine jüngere Frau, eine Mutter – eine zufällige Gruppe von Menschen zur falschen Zeit am falschen Ort”, sagte Mossop.

“Es schien, als würde er nur in eine Richtung rennen, wer auch immer ihm im Weg stand, war zufällig ein Opfer”, sagte Mossop über den Stürmer.

Es wurden keine weiteren Einzelheiten zu den Opfern bekannt gegeben.

Das Video der Szene schien einen Mann zu zeigen, der sich mit einem Messer verletzt hatte, bevor er in Gewahrsam genommen wurde.

Obwohl es keinen Bericht über seinen Zustand gibt, sagte Jang, der Verdächtige sei vorbestraft.

“Mein Herz ist heute Abend in Nord-Vancouver”, sagte Premierminister Justin Trudeau auf Twitter. “Bitte wissen Sie, dass alle Kanadier Sie in unseren Gedanken haben und wünschen den Verletzten eine baldige Genesung.”