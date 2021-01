Ein revolutionäres genetisches Screening-Tool für menschliche Organoide

Viele der Grundprinzipien der Biologie und im Wesentlichen alle Entwicklungsregulationswege wurden in sogenannten genetischen Screenings identifiziert. Ursprünglich in Drosophila Drosophila und dem Nematoden C. elegans initiiert, beinhalten genetische Screenings die Inaktivierung vieler Gene nacheinander. Durch die Analyse der Folgen des Genverlusts können Wissenschaftler Rückschlüsse auf seine Funktion ziehen. Auf diese Weise können beispielsweise alle Gene identifiziert werden, die für die Bildung eines Gehirns notwendig sind.

Genetische Untersuchungen können routinemäßig bei Fliegen und Würmern durchgeführt werden. Beim Menschen gibt es eine Fülle von Kenntnissen über genetische Störungen und die Folgen krankheitsbedingter Mutationen, aber ihre systematische Analyse war unmöglich. Jetzt hat das Knoblich-Labor am IMBA eine revolutionäre Technik entwickelt, mit der Hunderte von Genen im menschlichen Gewebe parallel analysiert werden können. Sie nannten die neue Technologie CRISPR-LICHT und veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Wissenschaft.

Mit Hilfe von Gehirnorganoiden, einem 3D-Zellkulturmodell für das menschliche Gehirn, das in der Gruppe von Jürgen Knoblich am IMBA entwickelt wurde, können nun mithilfe von CRISPR- Hunderte von Mutationen auf ihre Rolle im menschlichen Gehirn analysiert werden. LICHT.

„Grundlage der Technik ist eine Kombination aus der bekannten CRISPR-Cas9-Technologie, die im Oktober 2020 den Nobelpreis erhielt, und einer Doppel-Barcode-Methode. Der Schlüsseltrick bestand darin, eine Leit-RNA, aber auch einen genetischen Barcode anzuwenden, ein Stück DNA, das wir dem Genom der Zellen hinzufügen, mit denen wir Organoide züchten. Dies ermöglicht es uns, die gesamte Zelllinie jedes Organoids zu sehen, während ein zweiter Barcode es uns ermöglicht, die Anzahl der bei jedem Start erzeugten Zellen zu zählen. Dies reduziert das Rauschen und somit können wir die Wirkung jeder Führungs-RNA auf bestimmen die Anzahl der Zellen, die während des Wachstums von Organoiden produziert werden. Um unseren Ansatz zu beschreiben, haben wir die Methode CRIPSR-Lineage Tracing bei zellulärer Auflösung in heterogenem Gewebe (CRISPR-LICHT) genannt “, erklärt Co-Erstautor Dominik Lindenhofer, Doktorand am IMBA.

Die Forscher wendeten CRISPR-LICHT auf die Mikrozephalie an, eine genetisch bedingte Krankheit, die durch eine Verringerung der Gehirngröße und schwere psychische Beeinträchtigungen bei Patienten verursacht wird. Dank dieser revolutionären neuen Technologie haben Wissenschaftler alle Gene untersucht, bei denen der Verdacht besteht, dass sie eine Rolle bei der Krankheit spielen.

„Mit CRISPR-LICHT konnten wir nicht nur Mikrozephalie-Gene identifizieren, sondern auch einen spezifischen Mechanismus für die Kontrolle der Gehirngröße“, sagt Christopher Esk, Postdoktorand und Co-Erstautor des IMBA. Das endoplasmatische Retikulum (ER) wurde als Hauptdrehscheibe bei der Kontrolle der Sekretion von Proteinen aus der extrazellulären Matrix identifiziert. Dieser Mechanismus beeinflusst die Integrität des Gewebes und damit die Gehirngröße und wurde als Ursache für Mikrozephalie identifiziert.

Genetische Screenings von Drosophila sind seit langem ein etabliertes Werkzeug in genomweiten Screenings und haben in Wien eine lange Tradition. Das von Wissenschaftlern des IMBA mitentwickelte Wiener Drosophila-Forschungszentrum (VDRC) ist das einzige Drosophila-Speicherzentrum in Europa und verfügt über eine der weltweit größten Fliegensammlungen für Genstudien. funktional. Jürgen Knoblich, wissenschaftlicher Direktor und Gruppenleiter des IMBA, hat ebenfalls seine Wurzeln in der Fliegengenetik und durch die Fruchtfliege wichtige Kenntnisse über die Rolle von Stammzellen bei der Entwicklung des Gehirns gewonnen.

„Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir jetzt regelmäßig genetische Untersuchungen in komplexen organoiden Systemen durchführen können. Die Methode kann auf andere Organoidmodelle und auf alle Krankheiten angewendet werden, die die Organbildung beeinflussen. Dies ist ein völlig neuer Ansatz zur Analyse von Hirnstörungen und birgt ein unglaubliches Zukunftspotenzial, da er auf jede Erkrankung des Gehirns, einschließlich Autismus, angewendet werden kann. Unsere Arbeit war nur dank des Geistes der Zusammenarbeit im BioCenter in Wien möglich, da auch Gruppen unserer benachbarten Institute der Max-Perutz-Laboratorien und des Instituts für Molekulare Pathologie maßgeblich zu den Ideen beigetragen haben, die dazu beigetragen haben neue Technologien entwickeln “, sagt Jürgen Knoblich, der jüngste Autor der Studie.

